Орбита успехов: почему в США опасаются военного превосходства России и Китая в космосе

Россия и Китай могут добиться превосходства в развитии военных технологий в космосе, считает глава Космического командования ВВС США генерал Джон Рэймонд. В своём докладе высокопоставленный военный отмечает, что «господство Соединённых Штатов оспаривается Москвой и Пекином». В МИД РФ неоднократно подчёркивали, что Россия последовательно выступает против милитаризации космоса. Эксперты отмечают, что Пентагон рассматривает различные способы противодействия новейшим видам вооружений РФ.

В Вашингтоне заявили о прогрессе, которого достигли Россия и Китай в развитии передовых оборонных технологий. В докладе главы Космического командования ВВС США генерала Джона Рэймонда отмечается, что в ближайшем будущем соперники Соединённых Штатов смогут добиться превосходства в космической сфере.

Высокопоставленный военный полагает, что на протяжении многих лет США «обладали господством» во всех сферах, однако сегодня Москва и Пекин располагают достаточным потенциалом, чтобы потеснить Пентагон.

«Ещё одним изменением в области глобальной безопасности являются вызовы военному превосходству США. Десятилетиями во всех сферах США обладали полным или подавляющим господством. По сути, мы могли отправлять свои войска когда и куда угодно и действовать каким угодно образом. Однако сегодня все сферы — воздух, суша, море, космос и киберпространство — оспариваются», — утверждается в докладе Космического командования.

В документе говорится, что потенциальные противники могут вытеснить США с лидирующих позиций в космической сфере.

«Потенциальные противники могут угрожать нашему использованию космического пространства на многих типах орбит. И вскоре будут способны поставить под угрозу совокупный космический потенциал США на всех типах орбит», — говорится в тексте доклада, с которым ознакомился RT.

Генерал обращает внимание на «амбиции России», которая в данный момент представляется ему одним из основных соперников Штатов.

«У России вновь появились глобальные амбиции, и свою военную мощь она расценивает как важнейший инструмент для достижения ключевых стратегических целей», — утверждается в докладе.



Кроме того, подчёркивается, что Москва наращивает свои возможности в киберпространстве, где выступает «равным соперником» США. По мнению Рэймонда, Москва демонстрирует готовность «эксплуатировать эту сферу для достижения своих целей как во время конфликта, так и до начала открытых военных столкновений».

Также генерал заявил, что Москва в последнее время сокращает разрыв с Вашингтоном в военной сфере.

«Россия пришла к заключению, что получение и удержание господства в космосе будет играть решающую роль в будущих конфликтах, и полагает, что наличие средств противокосмической обороны будет сдерживать противников, обладающих космическим потенциалом. Ясно, что Россия совершенствует свои высокотехнологические военные средства, преодолевая разрыв в области военного превосходства»,— отмечает глава Космического командования ВВС США.

Согласно докладу, Китай также совершенствует свой военный потенциал. В Пентагоне считают, что КНР предпринимает попытки ослабить военное преимущество Соединённых Штатов. Пекин активно инвестирует в такие виды вооружения, как противоспутниковое оружие и системы ПВО, и развивает свои возможности в киберпространстве.

Рэймонд связывает возможную утрату «господства» в космической сфере с тем, что в последние годы внимание США было сосредоточено на борьбе с терроризмом.

«На протяжении 16 лет наше внимание было практически полностью приковано к борьбе с насильственным экстремизмом на Ближнем Востоке, что привело к серьёзному перераспределению средств, выделяемых на программы ВВС США», — подчеркнул американский генерал.

Запуск новейшей ракеты «Авангард»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Между тем Москва и Пекин неоднократно выступали против милитаризации космоса. Так, в июле 2018 года в МИД России заявили, что вооружённое противостояние в космосе может привести к таким же трагическим последствиям, как и гонка ядерных вооружений.

«Вооружённое противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем развязанная Вашингтоном ещё в середине прошлого века гонка ядерных вооружений, с последствиями которой весь мир до сих пор не может справиться», — говорится в сообщении ведомства.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин также подчёркивала, что Пекин выступает против милитаризации околоземного пространства.

«Мы последовательно выступаем против милитаризации космоса. Мы против использования космического пространства в качестве новой арены для войны», — заявила она.

Таким образом, в последнее время Соединённые Штаты всерьёз обеспокоены развитием технологий в России и Китае. По оценке военного политолога, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, Вашингтон заинтересован в новой гонке вооружений.

«Для нас не секрет, что во всех руководящих документах США — и в ядерном обзоре, и в стратегии Национальной безопасности — оппонентом номер один или противником называют Россию и Китай. В связи с этим расписывают алгоритм мер, которые надо принять, чтобы успешно противостоять этим государствам. Обвинения во вмешательстве в выборы, в кибератаках — всё это порой вызывает удивление. А с другой стороны, видимо, нет больше никаких технологий у США, чтобы выбивать из своих налогоплательщиков средства на военный бюджет», — подчеркнул эксперт.

«Укрепление конкурентного преимущества»

Между тем, как подчёркивается в докладе главы Космического командования ВВС США, американские ВС развиваются не так быстро, как того требуют растущие возможности потенциальных противников.

«В данном контексте наша доктрина, организационная структура и процедуры закупок не развивались вместе с ростом глобальных угроз. Нам необходимо изменить подход и сосредоточиться на решениях и сроках c учётом сведений об угрозах. Наши силы должны опираться на такие принципы ведения военных действий, которые будут укреплять наше конкурентное преимущество», — утверждается в докладе.

Генерал предлагает ряд мер по повышению боеготовности войск Соединённых Штатов. В частности, говорится о необходимости подготовки военнослужащих «в области поддержки военно-космических и киберопераций со стороны военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил». Особое внимание планируется уделять выработке тактики в космосе и киберпространстве, а также развитию структуры космических боевых сил.

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, доклад прямо указывает, что Вашингтон намерен активно милитаризировать космос.

«США собираются милитаризировать космос, несмотря ни на что. Они делают ставку на то, что космические средства вооружения, которые они собираются выводить на орбиту, закроют их от угрозы применения Россией управляемого гиперзвукового оружия. Имеются в виду блоки ракеты РС-28 «Сармат» и гиперзвуковой планирующий блок «Авангард», — подчеркнул специалист.

Леонков также напомнил, что Пентагон ранее рассказывал о намерении обновлять системы противоракетной обороны. Доктрина предполагает, в частности, развёртывание ПРО в космическом пространстве. В докладе отмечалось, что на орбиту будет выведено множество специализированных спутников. Часть из них будет использоваться для обнаружения гиперзвуковых комплексов, а остальные — для борьбы с ними.

«Все эти спутники необходимо обслуживать, следить за ними, получать с них информацию. Это значит, что будут расти наземные структуры», — добавил эксперт.

По словам военного эксперта, планы США в принципе осуществимы, хотя пока некоторые технические проблемы американской стороне преодолеть не удалось.

Отметим, что в МИД России резко осудили намерение Штатов сформировать группировку ПРО космического базирования.

«Возможная реализация военно-космических планов США ударит по действующей системе обеспечения безопасности космической деятельности, ставшей результатом развития международного космического права. Все предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом напряжённости и очередными витками гонки вооружений», — подчеркнули в МИД РФ.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque/File

Москва неоднократно подчёркивала, что выступает против использования космоса в военных целях. Несмотря на это, Соединённые Штаты противопоставляют свою активность в космическом пространстве действиям Москвы, которая якобы ведёт активную военную экспансию на орбите. Так, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты отстают от России и Китая в работе над созданием космических войск.

«Кстати говоря, Китай уже начал и Россия уже начала (создавать космические силы. — RT). Они первые начали, но зато у нас — самые замечательные люди в мире, мы производим самое лучшее в мире оборудование, мы делаем лучшие ракеты, танки и корабли», — заявил президент США.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение США выделить военно-космические силы в отдельный род войск подтверждает предположение, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий. Она подчеркнула, что Россия внимательно следит за подобными устремлениями Вашингтона и тщательно анализирует возможные последствия.

В разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в Вашингтоне должны отдавать себе отчёт, что Москва готова к адекватному ответу на шаги США по милитаризации космоса.

«США должны понимать, что Россия будет совершенствовать свои гиперзвуковые комплексы. И когда они выходят из ДРСМД, они должны понимать, что эти комплексы могут появиться и на ракетах таких классов, которые мы создадим. И нужно понимать, что если они что-то выведут в космос, то у нас тоже могут появиться адекватные ответы», — считает эксперт.

2 февраля США официально уведомили Москву о приостановке своего участия в двустороннем Договоре РСМД от 1987 года и о начале процедуры выхода из этого соглашения. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ответ России будет зеркальным. 5 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России в ответ на действия США будут созданы наземные аналоги ракетных комплексов морского и воздушного базирования. Кроме того, будут проведены работы по увеличению дальности стрельбы разрабатываемых ракетных комплексов.