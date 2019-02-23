|
Опубликовано видео с места взрыва машины на КПП «Еленовка» в Донбассе
23 февраля 2019, 22:54 • 151 • Украина
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места взрыва машины на нейтральной территории в районе контрольного пункта въезда-выезда через линию соприкосновения «Еленовка» к северу от Донецка.
Reuters © Alexander Ermochenko
На кадрах видны обгоревшие обломки автомобиля и повреждённая часть трассы.
23 февраля на КПП «Еленовка» в Донбассе подорвался автомобиль.
В результате инцидента погибли два человека. Ещё один человек получил ранения, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
По некоторой информации, в момент происшествия водитель автомобиля съехал на обочину, но не справился с управлением, и машину занесло.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
151
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 февраля 2019, 02:09
|
20 февраля 2019, 02:24
|
17 февраля 2019, 20:54
|
22 февраля 2019, 01:39
|
17 февраля 2019, 04:39
|
23 февраля 2019, 06:54
|
17 февраля 2019, 04:39