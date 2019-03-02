Опубликовано видео "прощания" русских фрегатов с эсминцем "Дональдом Куком" - "зажали американца" в Эгейском море

В Сети на YouTube-канале Aydinlik обнародовали видео "прощания" двух русских фрегатов с американским эсминцем "Дональд Кук". "Зажали американца", как сообщается, в Эгейском море. На самом же деле корабли мирно разошлись в районе пролива Босфор, просто в какой-то момент эсминец оказался между ними.

Ранее стало известно, что, проходя пролив Босфор, американский эсминец "Дональд Кук", возвращающийся с "морской прогулки" до Одессы, встретился по дороге сразу с двумя русскими фрегатами.

Теперь же в Сети появилось видео "прощания" кораблей. Разместила его у себя изначально на YouTube-канале турецкая газета Aydinlik.

"Военные корабли США и России, встречающиеся на Босфоре", - указало издание.

На самом же деле корабли мирно разошлись в районе пролива Босфор, просто в какой-то момент эсминец оказался между ними.

Правда, издание указывает, что на кораблях были вооруженные люди - охрана. Но "встреча" прошла мирно.