Оператор "Северного потока - 2" опасается дискриминации со стороны ЕС

В случае внесения в газовую директиву ЕС новых поправок может быть создан потенциально дискриминационный режим регулирования для отдельных проектов, заявили в компании-операторе "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG.

Напомним, что инициатива по изменению энергетического законодательства Европейского союза исходит сейчас от Румынии, которая председательствует в ЕК в первом полугодии текущего года. Ранее о поддержке предложенных румынской стороной поправок заявила также еще и Франция.

Добавим, что текущие разногласия между Парижем и Берлином по "Северному потоку - 2" уже привели к отмене поездки президента Эммануэля Макрона в Мюнхен на конференцию по безопасности. Ранее предполагалось, что он выступит там вместе с канцлером Ангелой Меркель.

Как отмечают в Nord Stream 2 AG, идею потенциально угрожающих "Северному потоку - 2" правок к газовой доктрине критикует также подавляющее большинство представителей отрасли в Европе. В частности, эта критика связана с отсутствием в предлагаемых поправках полной оценки их потенциального воздействия на энергетический сектор, что не может не беспокоить инвесторов.

Обо всем этом сообщает РИА Новости.