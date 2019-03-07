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07 марта 2019, 16:09  •  141 • В России

Заместитель главы Госсовета Крыма Ефим Фикс посоветовал послу Украины в США Валерию Чалому не жить мифами прошлого. Напоним, чалый хочет обратиться к руководству компании Google с требованием исправить некорректное отображение Крыма как части Российской Федерации "на некоторых картах сервиса Google Maps".

- Валерий Чалый заявил, что ситуация, которая произошла с некорректным изображением Крыма на Google Maps, абсолютно противоречит четкой, неизменной позиции администрации США, конгресса США и ООН, - говорится в сообщении посольства Украины в США.

В посольстве надеются, что Google исправит ситуацию.

- Они живут прошлыми мифами и уже давно перестали ориентироваться в международной политике, делах, отношениях, - выразил свое мнение "Комсомольской правде - Крым" заместитель главы Госсовета РК Ефим Фикс. - Они зациклены только на том, чего хотят, не учитывая объективную действительность. Уже Google прогрессирует, определяет Крым как часть Российской Федерации, а эти американцы вместе с Украиной до сих пор не могут решить вопросы, связанные с принадлежностью полуострова. Им же нужно чем-то заняться. Если бы какая-то работа была, то еще ладно, а им же нечего делать. Пусть играются дальше, а мы делаем свое дело, и плевать мы на них хотели.

Как сообщалось, в январе председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин заявил, что представителю американской компании Google придется объясниться перед депутатами Государственной думы в связи с неверным указанием принадлежности российского полуострова Крым на картах.

Он поручил комитету по безопасности пригласить представителя компании в здание Госдумы, чтобы тот выслушал позицию депутатов, а уже после можно было бы принимать какое-то решение. Но ждать решения не пришлось. Официальный представитель американской компании Google связался с Государственной думой и опроверг ранее озвученные сообщения о том, что на их картах полуостров Крым не отображается как часть территории России. При заходах с территории России Крым показывается как российская территория, а за рубежом - как спорная.

Ранее в Совете Федерации предложили задуматься о введении штрафов за использование географических карт, на которых Крым или другие субъекты нашей страны не указаны как часть РФ.

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