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«Он с именем этим ложится, он с именем этим встает»

23 февраля 2019, 18:09  •  57 • В России

Если у занимающего должность президента Украины Петра Порошенко день проходит без упоминания имени российского президента Владимира Путина, значит, день прожит зря. Поэтому Петр Алексеевич не тратит времени даром, и при любом случае поминает Путина к месту и не к месту. В нынешнюю субботу, например, Порошенко принял участие в работе Совета регионального развития во Львовской области. И – понеслась…

- Мы убедительно доказали, что мы у Путина никаких разрешений спрашивать не будем впервые за годы существования Украины. Что только украинский народ будет определять, куда ему двигаться, а Кремль не будет ставить Украине и Европе в целом своих условий, - завел Петр Алексеевич свою привычную шарманку под сурдинку. – В 2014-м Путин рассчитывал на слабость Украины, но он не знал главного – он не знал украинского народа. В общем, «ехал Путин через Путин, видит Путин, в реке Путин» и т.д. такое вот региональное развитие по-украински. Тут тебе и забота о собственном народе, и варианты развития местного хозяйства, и даже новая версия украинской идентичности. Которая, как считает Порошенко, должна научить «правильно» воспринимать Украину и Россию, и Кремль, и, конечно же, как всегда, Путина.

- Пусть пролистает страницы о Бандере, об УПА* – там ответы на все наши успехи сейчас. Пусть выучит их, - заявил Порошенко с апломбом, явно имея в виду, опять же, того самого человека, которому он никак не может дозвониться уже несколько месяцев, о чем не перестает плакаться всем и вся. Что тут можно ответить, что тогда, что сейчас – «успехи» одного порядка. Прислуживать хозяевам-чужестранцам, уничтожать собственное население, кичиться собственной силой, издеваясь над беспомощными и безоружными, и огребать от любого вооруженного противника – такова «история успеха» что тогда у «героев» УПА, запрещенной в нашей стране, что сейчас у «героев» АТО.

А вот что касается действительно славных страниц истории, то тут у украинской власти во главе с Порошенко склероз и почти полная амнезия. День Победы перестал быть на Украине официальным праздником, вместо него отмечают 8-го мая европейский День памяти и примирения. В 2014-м Порошенко отменил и празднование Дня защитника Отечества. Вместо него Незалежная ежегодно отмечает День защитника Украины 14 октября, в тот самый день, когда в 1942-м была создана ныне запрещенная в РФ Украинская повстанческая армия (УПА), прославившаяся резней мирных поляков, евреев, украинской интеллигенции, советских врачей, учителей.

Впрочем, полностью забыть 23 февраля Порошенко так и не удалось.

- Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо, - заявил он сегодня, как сообщает телеканал NewsOne, отмечая что украинцы забыли про этот праздник и это помогает строить «новую Украину».

Ну да, конечно. Так забыл, так даже сам забыл, что специально остановился на этом моменте и особо его отметил. А с другой стороны, про себя и то, что он вместе с подельниками делает из страны, сказано ведь правильно. Нет Отечества – и праздновать тебе в этот день нечего.

*УПА - запрещено в РФ

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