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Окружение Трампа заподозрили в нецелевом расходовании средств на инаугурацию — СМИ
28 февраля 2019, 03:54 • 36 • Политика
Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин запросил от комитета, занимавшегося сбором средств на инаугурацию президента Дональда Трампа в 2017 году, предоставить ему документы, связанные с его финансовой деятельностью. Как сообщает The New York Times, у вашингтонских правоохранителей возникло подозрение, что в процессе подготовки церемонии вступления нового хозяина Белого дома в должность могло иметь место нецелевое расходование средств и другие нарушения.
Различных организаторов инаугурации подозревают в конфликте интересов и злоупотреблении своим служебным положением. Также правоохранителей интересует роль, которую во всем этом процессе играли дети самого хозяина Белого дома.
К примеру, во время инаугурации одним из руководителей собственной компании Трампа — Trump Organization — была его дочь Иванка. После завершения церемонии она ушла с этого своего поста.
Прежде того, впрочем, инаугурационным комитетом было принято решение о выплате одному из принадлежащих Трампу отелю 1,5 миллионов долларов пожертвованных средств. Эти деньги были направлены на размещение гостей церемонии.
The New York Times также отмечает, что аналогичные сомнения в деятельности комитета имеют и генпрокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.
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