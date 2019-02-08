Окончательный вывод американских войск из Сирии займет месяц - WSJ

The Wall Street Journal сообщил, что окончательный вывод контингента США из Сирии произойдёт с марта по апрель 2019 года

США заявили о выводе своего основного контингента из Сирийской республики к середине марта, об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источник. Полный же вывод войск должен произойти к концу апреля.

Вашингтон также планируют в скором времени взять последние оплоты боевиков "Исламское государство*".

Как пишет WSJ, администрация Трампа до сих пор не разработала плана защиты курдского ополчения в Сирии после вывода американских войск

Пока Госдепартамент официально заявляет журналистам, что "нет установленного графика вывода военных сил".

Президент США Дональд Трам объявил о выводе американских войск из Сирии в декабре 2018 года. При этом главы разведки не согласны с таким решением лидера страны. Их данные говорят о том, что игиловцы могут окрепнуть и вернуться на старые территории.

На данный момент джихадисты выбиты на территории Ирака. Так, иракские силовикам удалось провести против них операцию.

В результате совместной операции контртеррористического разведывательного отряда "Сокол" и Федеральной полиции Ирака в округе Рияд на юго-западе города Киркук была ликвидирована группа джихадистов. Среди 9 уничтоженных оказался и полевой командир Абу Зубайр.