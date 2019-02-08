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Окончательный вывод американских войск из Сирии займет месяц - WSJ
08 февраля 2019, 06:09 • 39 • В мире
The Wall Street Journal сообщил, что окончательный вывод контингента США из Сирии произойдёт с марта по апрель 2019 года
США заявили о выводе своего основного контингента из Сирийской республики к середине марта, об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источник. Полный же вывод войск должен произойти к концу апреля.
Вашингтон также планируют в скором времени взять последние оплоты боевиков "Исламское государство*".
Как пишет WSJ, администрация Трампа до сих пор не разработала плана защиты курдского ополчения в Сирии после вывода американских войск
Пока Госдепартамент официально заявляет журналистам, что "нет установленного графика вывода военных сил".
Президент США Дональд Трам объявил о выводе американских войск из Сирии в декабре 2018 года. При этом главы разведки не согласны с таким решением лидера страны. Их данные говорят о том, что игиловцы могут окрепнуть и вернуться на старые территории.
На данный момент джихадисты выбиты на территории Ирака. Так, иракские силовикам удалось провести против них операцию.
В результате совместной операции контртеррористического разведывательного отряда "Сокол" и Федеральной полиции Ирака в округе Рияд на юго-западе города Киркук была ликвидирована группа джихадистов. Среди 9 уничтоженных оказался и полевой командир Абу Зубайр.
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