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Около 1 млн украинцев не смогут проголосовать на выборах президента
20 февраля 2019, 20:09 • 70 • Украина
Около 1 млн украинских граждан не смогут проголосовать на выборах президента Украины из-за отсутствия регистрации по месту жительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу госреестра избирателей.
Reuters
«Таких избирателей невозможно включить ни в один избирательный участок. Они имеют штамп «выбыл» в паспорте, и включить мы их не можем», — заявил руководитель службы Александр Стельмах.
В соответствии с данными Центральной избирательной комиссии Украины, число незарегистрированных в стране граждан превышает 980 тыс.
Согласно закону о государственном реестре избирателей, место голосования для таких граждан определяется центром учёта бездомных лиц.
В середине января Министерство иностранных дел Украины рекомендовало своим гражданам, временно находящимся в России, голосовать на территории Украины.
31 декабря со стартом президентской кампании ЦИК Украины закрыла все избирательные участки, которые ранее действовали на постоянной основе в России.
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