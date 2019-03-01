Охранник Порошенко повторил "подвиг" патрона, выбив у украинца телефон - видео

Президент Украины Пётр Порошенко вновь оскандалился на встрече с избирателями. Теперь казус произошёл в городе Кропивницкий. Сотрудник службы охраны украинского лидера, по всей видимости, решил повторить "подвиг" своего патрона и выбил из рук телефон у одного из граждан.

На встрече украинского президента Петра Порошенко с избирателями в Кропивницком его охранник напал на одного из граждан. Как запечатлено на видео, появившемся в Сети, сотрудник службы безопасности выбил из рук одного из мужчин телефон.

Ранее подобные трюки позволял себе проделывать и сам украинский лидер.

В январе Порошенко выбил телефон из рук украинца, снимавшего главу государства во время общения с избирателями и пытавшегося задать ему вопрос.

Инцидент произошёл в ходе тура украинского президента по городам страны в честь получения томоса лжеправославной церкви Украины.

Кроме того, ранее Порошенко в Запорожье сорвал с девушки шапку, а ещё раньше грубо ответил шахтёру на вопрос о долгах по зарплате.