Офицер, первым захвативший «Стингер» в Афгане, стал Героем через 30 лет

Владимир Путин присвоил звание Героя России офицеру спецназа ГРУ Владимиру Ковтуну, чья группа в 1987 году в Афганистане первой захватила американские переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер», «завалившие» десятки наших самолетов.

Руководство Минобороны тогда обещало присвоить звание Героя Советского Союза тому, кто сумеет первым добыть это смертоносное оружие. Его добыли. Но участники той операции Золотых Звезд на грудь по разным причинам не получили. И вот справедливость восстановлена.

Вот как сам Ковтун вспоминал о той операции:

- В том бою мы «завалили» 16 человек. Видимо, на высотке сидела группа моджахедов, подошедшая ранее из кишлака. Не могли же они все приехать на 3 мотоциклах. Возможно, они пытались организовать засаду ПВО с наземным прикрытием и заодно опробовать поступившие недавно «Стингеры».

За одним из духов, у которого в руках была какая-то труба и дипломат, погнался я и двое бойцов. Он меня интересовал, прежде всего, из-за дипломата. Еще и не предполагая, что труба — это пустой контейнер от «Стингера», я сразу почувствовал, что там могут быть интересные документы. Дух был от нас метрах в 100-150. «Двадцатьчетверки» (вертолеты МИ-24, - ред.)взяли его «в круг», обстреливая из пулеметов, и не давали уйти. На бегу кричу в «Ромашку» (радиостанция для связи с вертолетами, - ред.):

- Мужики! Только не упустите!

Дух, видимо понял, что убивать его не хотят, и стал убегать отстреливаясь. Я вспомнил, что я мастер спорта по стрельбе. Нет уж, думаю, я тебя не упущу. Сделал полный вдох-выдох, присел на колено и в затылок «догнал» его. Когда подбежал, в глаза бросилась странная труба. Явно не гранатомет. И, несмотря на то, что антенна не была развернута, мелькнула догадка: «Может, «Стингер?». Кстати, не попали они в нас, хоть и стреляли дважды, именно потому, что времени у них не было и антенну не развернули. По сути, били навскидку. Но особо рассматривать трофеи было некогда. Пули посвистывали. Схватил автомат, трубу, дипломат и к вертушкам. Подбегаю к Сергееву (командиру группы, - ред.). Он спрашивает: «Что?». Отвечаю: «ПЗРК». Он, несмотря на то, что мы недавно здорово поругались, расплылся в улыбке и полез руки жать. Кричит: «Володя!» Остальные эмоции - без слов. В салоне вертушки я открыл дипломат, а там полная документация по «Стингеру». Начиная от адресов поставщиков в Штатах и заканчивая инструкцией. Тут уж мы вообще от радости обалдели. Все знали, какой ажиотаж вокруг закупок моджахедами «Стингеров». Знали и то, что тому, кто возьмет первый, хотя бы один образец, вручат звезду Героя...»

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

«Стингер» (англ. Stinger — «жало») — американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей. Принят на вооружение в 1981 году. «Стингеры» массово поставлялись из США афганским моджахедам через Пакистан. Были периоды, когда ежемесячно поставлялось 250 пусковых установок и 1000 ракет. А за 9 месяцев 1987-го было поставлено 900 комплексов! Чтобы изучить ТТХ «Стингеров» и выработать эффективное противодействие им, Минобороны СССР поставило задачу - любым способом добыть американский ПЗРК.

ДРУГИЕ ГЕРОИ

«Вы свободны, капитан!»

А вот что о той же операции рассказал «Комсомолке» ветеран афганской войны, полковник ГРУ в отставке Иван ТАРАНЕНКО:

- В 1986-м многие советские разведаппараты за рубежом получили приказ: добыть новейший американский ПЗРК «Стингер». Моджахеды начали активно применять это эффективное оружие против наших вертолетов и самолетов. Авиация нашей 40-й армии несла потери. Если в 1981-м с помощью «Стингера» была сбита лишь 1 машина, то в 1986-м - аж 23! Надо было найти «противоядие». Увы, сколько ни бились наши резидентуры, задача оказалась невыполнимой.

Ее поручили нашему спецназу. Отличился замкомандира шарджойского отряда капитан Евгений Сергеев. Он со своими ребятами и захватил первый «Стингер».

Было это в январе 1987-го. Капитан Сергеев решил организовать засаду. Вылетели двумя вертолетами. С «вертушек» обнаружили трех мотоциклистов, которые стали удирать в «зеленку». Сергеев сидел на месте бортстрелка и открыл огонь. Командир вертолета запустил ракеты и пошел на посадку.

На земле Сергеев обнаружил разбитые мотоциклы и трупы - к одному из них была привязана странная труба, обмотанная одеялом. Лейтенант Ковтун вместе с разведчиками погнался за другим удирающим «духом». И достал его автоматной очередью. Рядом с мертвым моджахедом лежали такая же странная труба и дипломат. Ковтун взял их - и к вертолету. Уже на борту оглядели трофеи. Дипломат был набит инструкциями к «Стингеру». То была большая удача. Ведь спецназовцам каждый день приказывали: «Ищите «Стингеры!». А тому, кто первым захватит ПЗРК, обещали звание Героя. Доложили в Москву. Оттуда команда: «Самолетом доставить срочно в СССР!» Кому сопровождать? Естественно, комбриг послал капитана Сергеева.

На Чкаловском аэродроме его встретили «люди в пиджаках», забрали «Стингеры», документацию, погрузили все в машину, укатили: «Вы свободны, капитан!» А Сергеев так и остался стоять на аэродроме в выгоревшей полевой форме, в кедах, без копейки денег в кармане. Кое-как добрался из Чкаловского в родной «Аквариум» (штаб-квартиру ГРУ) и спросил у начальства: что дальше? Ответили:

- Как что?! Возвращаться в Афган! Немедленно!

Героя не дали. Оказалось, Сергеев имел партвзыскание, которое и закрыло ему путь к Золотой Звезде Героя...