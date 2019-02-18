«Очень принципиальный»: премьер Польши отказался от Израиля

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался ехать в Иерусалим после слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о «сотрудничестве» поляков с нацистами в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на заявление главы канцелярии польского премьера Михала Дворчика.

«В медийном пространстве появилось несколько ложных обвинений в адрес польского государства. Некоторые из этих заявлений были впоследствии исправлены, за некоторые были принесены извинения», — заявил глава канцелярии.

Польский премьер должен был прибыть в Иерусалим 19 февраля на встречу стран Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия и Чехия – «Газета.Ru»). Саммит с участием Израиля состоится, но премьера Моравецкого заменит министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Моравецкий «принципиально» относится к антипольским заявлениям иностранных политиков, особенно касательно судьбы польского народа в годы Второй мировой войны, и поэтому ехать отказался.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «поляки сотрудничали с нацистами» во времена Холокоста. Оригинальная публикация на иврите была некорректно переведена СМИ на английский язык, и если изначально речь шла об отдельных польских коллаборационистах, то в переводе фраза приобрела смысл, что вся польская нация виновна в помощи нацистам в массовом уничтожении людей.

В начале февраля 2018 года сенат Польши принял пакет поправок к закону «Об Институте национальной памяти», вводящий уголовную ответственность за пропаганду украинского национализма, отрицание геноцида поляков в ходе Волынской резни и утверждения о сотрудничестве поляков с Третьим рейхом в ходе Второй мировой войны.

Новый закон предусматривает уголовную ответственность в виде денежного штрафа или лишения свободы на срок до трех лет за использование высказываний, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, — например, выражения о «польских лагерях смерти».

28 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал польские власти за законопроект, устанавливающий наказание за употребление выражений, указывающих на ответственность Польши за преступления против человечности, которые были совершены нацистской Германией.

«Законопроект не имеет под собой оснований. Я категорически против. Нельзя менять историю. Нельзя отрицать Холокост», — заявил израильский премьер.

День спустя президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки не участвовали в Холокосте в годы Второй мировой войны. «Не было «польских» концентрационных лагерей — были лагеря на территории уничтоженного польского государства, созданные Германией, гитлеровцами, которые на Польшу напали, это они создали концлагеря», — приводит слова Дуды издание «Речь Посполита».

Вскоре сейм Польши проголосовал за отмену уголовной ответственности за обвинения польского народа в причастности к Холокосту. Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН поздравил поляков с этим решением. «Они молодцы, поступили правильно, достойно. Давление которое оказывалось на них возымело действие. Так что, можно их поздравить с этим разумным изменением закона», — заявил раввин.

В Польше к исторической памяти относятся крайне трепетно и на официальном уровне. В середине февраля 2019 года Институт национальной памяти Польши (IPN) потребовал извинений от американского телеканала MSNBC за слова журналистки, несоответствующие реальным историческим фактам. В эфире телеканала был показан репортаж из Варшавы, в котором американская журналистка Андреа Митчелл бросила фразу о том, что во время восстания в варшавском гетто евреи «боролись против польского и фашистского режима».

«Это пример огромного незнания истории. Польша была страной, которая первая оказала военное сопротивление агрессии Третьего рейха в 1939 году, и никогда не капитулировала», — подчеркнул заместитель главы IPN Матеуш Шпытма.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем выступлении подчеркивал, что Польша никогда не занималась преследованием евреев, а наоборот давала им различные привилегии и обеспечивала хорошие условия жизни. Кроме того, Моравецкий также назвал восстание «украинских казаков» во главе с гетманом Богданом Хмельницким против Речи Посполитой и сопутствующие ему преследования евреев «первым холокостом».