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Обыскали и доставили в полицию: Правящего архиерея Горловской епархии задержала украинская полиция на блокпосту

18 февраля 2019, 22:54  •  54 • В мире
Во время рутинной проверки документов на одном из внутренних украинских блокпостов по неизвестным причинам был задержан митрополит Горловский и Славянский Митрофан. Его обыскали и доставили в полицию, при этом представители правопорядка не пожелали объяснить свои действия.
Правящий архиерей Горловской епархии Митрофан, возвращавшийся из села Ставки Лиманского района, был задержан во время обычной проверки на одном из внутренних украинских блокпостов якобы для удостоверения личности. На удивлённые вопросы священнослужителя о причинах инцидента полицейский сослался на закон "О национальной полиции Украины".
Архиерей был подвергнут тщательному обыску, а потом на патрульной машине отправлен в Славянский отдел полиции. Здесь его уже ждал следователь, который и провёл с ним беседу. Интересно, что при этом никаких обвинений выдвинуто не было.
По словам архипастыря, в этом он увидел "попытку оказать на него давление" со стороны власти.
Владыку, покинувшего полицейский участок, на улице встречала толпа священнослужителей и мирян, которые прибыли сюда, чтобы выразить свою поддержку.
"Было такое чувство, что сейчас можно было бы надеть мантию и начать служить литургию. Я очень благодарен и духовенству, и мирянам за организованную поддержку и молитвы", - поделился правящий архиерей Горловской епархии.

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