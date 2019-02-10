Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В США призвали нанести удар по России
«Попытка Порошенко удержаться в кресле президента»: в Крыму прокомментировали уч...
СЕРГЕЙ СУХОНОС. СВЫШЕ ПРЕДНАЧЕРТАННОЕ БУДУЩЕЕ. 09.02.2019 #РАССВЕТ
В центре Киева 40 человек штурмовали управление полиции: Трёх правоохранителей у...
Главная / В мире

Общенациональная забастовка в Бельгии может сорвать встречу министров обороны стран-членов НАТО

10 февраля 2019, 00:24  •  35 • В мире
Призыв премьер-министра Бельгии сесть за стол переговоров профсоюзы не услышали
График встречи министров обороны стран НАТО в Бельгии может быть изменён из-за общенациональной забастовки, в которой примет участие крупнейшая авиакомпания «Брюссельские авиалинии» (Brussels Airlines).
Встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдёт 13-14 февраля 2019 г. в штаб-квартире НАТО. А всеобщая забастовка в Бельгии назначена на 13 февраля. Будут отменены 222 рейса. К забастовке намерены присоединиться работники автомобильного, морского и железнодорожного транспорта.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель призвал профсоюзы сесть за стол переговоров, но не был услышан. Профсоюзы требуют сначала повысить зарплаты и пенсии и увеличить количество выходных.
Авиакомпания «Брюссельские авиалинии» с 2017 г. является филиалом германской авиакомпании Lufthansa. В мае прошлого года её сотрудники уже бастовали, требуя 25%-го увеличения зарплаты. Были отменены 25% из 557 рейсов, авиакомпания каждый день теряла €4,7 млн. 60 тыс. пассажиров столкнулись с неожиданными неудобствами.
Забастовки сотрудников авиакомпаний в Европе – нередкое явление. В мае 2015 г. в Греции сразу 150 рейсов совершили вынужденную посадку после того, как диспетчеры на четыре часа присоединились к всеобщей забастовке.
В ноябре 2016 г. авиакомпания Lufthansa отменила в связи с забастовкой пилотов 900 рейсов. С 2014 г. это была уже 14-я забастовка. Пилоты требовали поднять оплату на 3,7%, но руководство компании согласилось постепенно повышать зарплаты всего на 2,5% в течение шести лет.
В январе 2019 г. были отменены 470 из 1200 рейсов в аэропорту Франкфурта в Германии. Сотрудники требовали поднять зарплату до €20 в час. Текущую оплату (€11,30-17 в час) они сочли несправедливой, но руководство отказалось удовлетворить их требования, заявив, что столь резкое повышение оплаты труда финансово уничтожит авиакомпанию.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


35
Источник
Похожие новости
09 февраля 2019, 04:54
Пришло время нанести удар первыми: Главком ВМС США раскрыл карты по Черному морю
10 февраля 2019, 00:24
Общенациональная забастовка в Бельгии может сорвать встречу министров обороны стран-членов НАТО
09 февраля 2019, 01:39
Меркель не позволила прикончить «Северный поток – 2»
Загрузка...
09 февраля 2019, 04:54
"Пока только камешки": США напрямую переманивают военных на сторону Гуайдо - Reuters
09 февраля 2019, 14:39
Сирийских военных обучают сотрудники российско-украинско-греческой ЧВК "Вега" – эксперт
09 февраля 2019, 20:54
«Будет делать всё, что скажут в Вашингтоне»: Гуаидо не исключил военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
05 февраля 2019, 03:24
"Проспаться перед фотосессией забыл": Фото "брутального" Порошенко насмешило интернет
06 февраля 2019, 18:24
"Теперь долго ему, горемыке, голодать": Цимбалюк разочаровал украинские СМИ прогнозом о развале России
04 февраля 2019, 17:24
Погибли не менее шести человек: что известно о пожаре в доме на Никитском бульваре в центре Москвы
07 февраля 2019, 10:24
«Убийства совершали осознанно и с удовольствием»: как пособники фашистов стали героями современной Эстонии
09 февраля 2019, 04:54
Пришло время нанести удар первыми: Главком ВМС США раскрыл карты по Черному морю
09 февраля 2019, 08:09
Шведский журналист допустил прямую ликвидацию украинских нарушителей в Керченском проливе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.