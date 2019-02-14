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«Обеспечить политический процесс»: какие вопросы обсудят президенты России, Ирана и Турции на переговорах в Сочи

14 февраля 2019, 08:09  •  35 • В мире
В четверг, 14 февраля, в Сочи состоится встреча лидеров России, Ирана и Турции. Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Эрдоган обсудят обстановку в Сирии, возможные пути политического урегулирования сирийского конфликта и совместные шаги для долгосрочной нормализации обстановки в САР. Как отмечают эксперты, вывод американских войск из республики, ранее объявленный президентом США Дональдом Трампом, может скорректировать повестку трёхсторонних переговоров. Кроме того, участники астанинского формата обсудят ситуацию в провинции Идлиб, которая остаётся оплотом радикальных исламистов.
 
Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани © Tolga Bozoglu/Pool via Reuters
 

В Сочи 14 февраля состоится саммит лидеров России, Ирана и Турции, посвящённый ситуации в Сирии. Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, в ходе встречи планируется «рассмотреть дальнейшие совместные шаги в целях долгосрочной нормализации обстановки в САР». 

Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Эрдоган впервые встречаются в таком составе в текущем году, однако сам формат с момента проведения первой встречи в ноябре 2017 года стал уже традиционным. Последний раз лидеры России, Турции и Ирана собирались вместе 7 сентября 2018 года в Анкаре. Также вопрос сирийского урегулирования обсуждался в ходе встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Москве 23 января 2019 года.

Помимо переговоров лидеров трёх стран, как отметила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Сочи отдельную встречу могут провести министры иностранных дел. По итогам переговоров уже в марте состоится встреча высокого уровня в Астане с участием представителей России, Турции и Ирана — «для реализации уже принятых в Сочи договорённостей и решений». Об этом сообщал журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. 

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ходе саммита в Сочи также пройдут двусторонние встречи Владимира Путина с иранским и турецким коллегами.

Повестка дня

Как заявлял журналистам Сергей Вершинин, особое внимание в ходе сочинского саммита будет уделено ситуации в зоне деэскалации в Идлибе и выводу американских войск из Сирии.

«Я думаю, будет обсуждаться главный вопрос: как сделать так, чтобы в случае американского ухода не было дестабилизации и хаоса, чтобы был обеспечен плавный контроль за ситуацией», — сообщил 8 февраля журналистам замглавы российского МИД.

Вопрос Идлиба будет одним из основных и на двусторонней встрече российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 13 февраля в Сочи.

«Конечно, на встрече с президентом Эрдоганом вопрос об идлибской зоне будет одним из основных, потому что все понимают, что нельзя позволять «Джабхат ан-Нусре»* укрепляться и дальше в этой зоне, где она, повторяю... практически утроила территории, которые она контролирует», — сказал он.

Также Лавров подчеркнул, что ряд западных государств намерены сохранить террористический анклав в Идлибе.

«Поступает информация, что некоторые западные страны хотят, чтобы этот анклав, в котором сейчас «Джабхат ан-Нусра» захватила девяносто с лишним процентов территории, стал неким участником будущего политического процесса», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Вне зависимости от того, уйдут американцы или нет, само заявление Дональда Трампа о выводе войск из Сирии меняет очень многое, заявил в интервью RT руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев.

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«США спихивает груз ответственности на плечи России, Турции и Ирана, хотя работа западной коалиции, её неблаготворное воздействие на происходящее началось ещё до российской операции», — подчеркнул в разговоре с RT Мавашев.

В свою очередь, как сказал в беседе с RT старший научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Николай Бобкин, проведение встречи лидеров России, Ирана и Турции никак не связано с решением Трампа вывести войска из Сирии. По мнению эксперта, по результатам саммита стоит ожидать решений по урегулированию ситуации в арабской республике.

«Саммит не приурочен к какому-то событию, — отметил в интервью RT и руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов. — Это постоянный формат. Проведение саммита уже созрело, но его созыв могли ускорить».

Однако, по словам эксперта, выход США из Сирии расширяет круг проблем, которые должны решать вместе Москва, Анкара и Тегеран. Например, теперь России, Ирану и Турции предстоит найти общий ответ на вопрос, как будет создаваться в Сирии буферная зона для защиты Турции от нападений курдских боевиков, о создании которой ранее заявлял Реджеп Эрдоган.

  • Американские солдаты в Манбидже
  • © Zoe Garbarino/U.S. Army/Handout via REUTERS

«Важно решить, какова будет судьба Сирийских демократических сил, которые были созданы американцами. Для Турции они являются террористической организацией, связанной с Рабочей партией Курдистана, — считает Кирилл Семёнов. — Если они войдут в состав сил Асада, то Турция к этому отнесётся негативно. Здесь много вопросов. Но вакуума безопасности быть не должно».

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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщал ранее, что важным вопросом на встрече лидеров России, Турции и Ирана станет формирование сирийской конституционной комиссии. Эту информацию подтвердил и глава российского МИД Сергей Лавров. Выступая 4 февраля в Киргизско-российском славянском университете им. Б.Н. Ельцина в Бишкеке он подчеркнул, что работа по созданию конституционной комиссии «сейчас завершается». В ходе пресс-конференции в Сочи 13 февраля Лавров ещё раз подтвердил, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите лидеров России, Ирана и Турции. 

«Эта тема уже является предметом консультаций наших экспертов, консультаций, которые сегодня проходят в Сочи, по подготовке договорённостей трёх президентов. Доложим лидерам, на каком этапе эти усилия находятся, и лидеры должны будут принять решение о дальнейшем продвижении инициативы межсирийского диалога»», — заявил Лавров.

Также он напомнил, что в декабре 2018 года вопрос о формировании конституционной комиссии был практически решён, однако западные страны тогда «стали вставлять палки в колёса ооновцам, чтобы не допустить одобрения этого списка».

«Такое грубое и бесцеремонное вмешательство в неоколониальном духе вызывает очень серьёзную озабоченность», — заявил Лавров и подчеркнул, что никому не удастся сорвать инклюзивный диалог между сирийцами.

«Основная задача заключается в том, чтобы обеспечить всё необходимое для формирования устойчивого политического процесса в рамках «новой» Сирии, в рамках конституционного комитета, — утверждает Юрий Мавашев. — Необходимо, чтобы состав комитета был согласован, чтобы оппозиция была готова идти на разумный компромисс и чтобы власти в Дамаске были готовы к компромиссу в каких-то вопросах».

Также, по словам Джавада Зарифа, в повестку дня саммита в Сочи Тегеран внесёт вопрос непрекращающихся авиаударов Израиля по территории Сирии. Ситуация на границе Сирии и Израиля в районе Голанских высот вновь обострилась, когда в конце января армия Израиля заявила об атаке проиранских сил с сирийской территории и своём ответном ударе. Действия Тель-Авива волнуют Тегеран. С другой стороны, уже 21 февраля в Москву собирается вылететь израильский премьер Биньямин Нетаньяху, чтобы представить Путину свою версию событий.

Ситуация на земле

По словам Сергея Вершинина, в ходе трёхстороннего саммита в Сочи будут обсуждаться и перспективы возможной операции против боевиков «Хайат-Тахрир аш-Шам»* в Идлибе.

  • Боевики в Идлибе
  • Reuters
  • © Ammar Abdullah
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Эта террористическая группировка, по словам замминистра иностранных дел России, взяла под свой контроль большую часть зоны безопасности, ответственность за которую несёт Турция. Есть там и протурецкие формирования, подконтрольные Анкаре, но и они постепенно переходят в подчинение к террористам.

«Операция будет проводиться наиболее эффективным образом», — подчеркнул Вершинин.

Однако на этой территории находятся турецкие войска, и традиционно Анкара выступает против боевых действий в Идлибе: беженцы и разбитые группы исламистов могут устремиться оттуда на турецкую территорию, а Анкара лишится рычага влияния на сирийскую оппозицию.

По словам Юрия Мавашева, существует определённый паритет между требованиями России и Турции. Для Москвы важно решить проблему террористической активности в Идлибе, для Анкары — добиться согласия российской стороны на активность в буферной зоне и районе города Манбидж. Поэтому стороны будут пытаться найти сбалансированное решение по всем этим вопросам.

«Турция хочет превратить буферную зону в некую территорию, которую будет контролировать сирийская оппозиция. Там могут быть развёрнуты силы, оппозиционные Дамаску. Они фактически станут продолжением той администрации, которая установлена в Африне, Джераблусе, то есть на тех территориях, где проводилась «Оливковая ветвь» и другие турецкие операции, — отмечает Семёнов. — Асад и Москва такую позицию не поддерживают. Если Россия и будет соглашаться на создание этой буферной зоны, то только как некой полосы, которую будут контролировать третьи силы. Что касается Манбиджа, то Турция хочет перевести его под контроль оппозиции, а Москва — Дамаска».

По словам Юрия Мавашева, в Сочи возможно обсуждение и других насущных вопросов, например возвращения в Сирию беженцев.

Вероятные итоги

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Как отмечают эксперты, несмотря на то что на многие вещи в Сирии участники астанинского формата, в первую очередь Москва и Анкара, смотрят по-разному, точки соприкосновения существуют. В первую очередь это поддержка территориальной целостности Сирии. Также все заинтересованы и в продвижении политического процесса в этой стране.

По мнению Кирилла Семёнова, Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани, скорее всего, определятся, как поступить с Идлибом. Вероятно и продвижение по другим вопросам. При этом, учитывая военные успехи официального Дамаска, действующего в союзе с Москвой и Тегераном, его позиции лишь укрепятся.

  • Солдаты Сирийской арабской армии идут в атаку
  • Reuters
  • © Omar Sanadiki
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«Может быть достигнут некоторый компромисс по созданию буферной зоны в обмен на признание Асада легитимным лидером со стороны Эрдогана либо восстановление полномасштабных отношений с Сирией», — подчёркивает эксперт.

По словам Юрия Мавашева, наиболее вероятно, что главным итогом встречи в Сочи лидеров России, Ирана и Турции станет то, что они «придадут конкретный импульс процессу формирования сирийского Конституционного комитета». Однако будущее Сирии должны определять сами сирийцы, уверен эксперт.

«Очевидно, что останутся и нерешённые вопросы, ответ на которые может дать только сирийский народ, но никак не Турция, Россия и Иран. Они могут лишь помочь Сирии в этом», — подытожил Мавашев.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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