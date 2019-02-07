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«Обещания избирателям и угрозы оппонентам»: о чём Дональд Трамп говорил в обращении к конгрессу США

07 февраля 2019, 00:39  •  12 • В мире
Экономика США переживает невиданный рост, Америке удалось «победить» ИГ*, совершить дипломатический прорыв в отношениях с КНДР и продвинуть свои интересы, выйдя из Договора РСМД с Россией. Все эти «достижения» администрации Белого дома Дональд Трамп озвучил в ежегодном обращении к членам конгресса. Американский лидер выступил перед парламентариями сразу после окончания шатдауна — остановки работы правительства из-за невозможности согласовать бюджет на 2019 год. Эксперты считают, что своей речью президент хотел произвести впечатление на политических оппонентов в конгрессе и, возможно, на избирателей перед грядущими выборами 2020 года.
 
Дональд Трамп выступает с ежегодным обращением к членам конгресса США Reuters © Doug Mills/Pool
 

Президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным обращением к конгрессу США о положении дел в стране. В своей речи Трамп перечислил все главные, по его мнению, достижения администрации Белого дома: растущую экономику, «победу» над «Исламским государством»* в Сирии и Ираке, диалог с КНДР и пересмотр отношений с союзниками по НАТО.

Обращению Трампа предшествовал политический кризис — из-за того, что Демократическая партия обладает большинством в палате представителей, Белому дому не удалось утвердить проект бюджета на 2019 год, что привело к остановке работы федерального правительства (шатдауну).

По этой причине в своём обращении Трамп призвал обе партии прийти к компромиссу и не противостоять друг другу, а сотрудничать по сложным политическим вопросам.

«Вместе мы сумеем выйти из политического тупика, в котором пребывали не одно десятилетие. Мы сможем преодолеть давние раздоры, залечить старые раны, создать новые коалиции, найти новые решения и раскрыть весь невероятный потенциал Америки. Всё это зависит от нашего решения», — считает Трамп.

Несмотря на только что закончившийся шатдаун, 45-й президент США считает, что при его администрации американская экономика демонстрирует невиданный рост.

«После двух лет интенсивного роста нашей экономике может позавидовать любая страна в мире, у нас самые мощные в мире вооружённые силы, и Америка побеждает каждый день», — заявил Дональд Трамп.

Без извинений

В своей речи американский лидер также косвенно ответил на звучавшие в американских СМИ обвинения в том, что его жёсткая политика в отношении союзников по НАТО играет на руку России и лично Владимиру Путину. Трамп подчеркнул, что ему удалось добиться от стран — членов альянса увеличения расходов на оборону в размере $100 млрд, и добавил, что его администрация «никогда не станет извиняться за продвижение интересов Америки», приведя в качестве примера односторонний выход США из ДРСМД.

«Мы неукоснительно соблюдали все положения договора, а Россия неоднократно их нарушала. Поэтому я объявил о выходе Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, или ДРСМД. Быть может, мы сумеем договориться о заключении нового договора, к которому присоединились бы Китай и другие страны, а может, и нет — в этом случае мы далеко опередим всех по объёму капиталовложений и инноваций в этой сфере», — пообещал Трамп.

  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

Заявление президента США прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров, который заявил, что позиция Москвы в ответ на голословные обвинения Вашингтона была определена Владимиром Путиным и включает в себя применение зеркальных мер.

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«Нет недостатка в тех инициативах, которые мы по этим вопросам передавали нашим американским и в целом западным натовским коллегам», — указал Лавров.

По словам главы российской дипломатии, Москва неоднократно призывала Вашингтон приступить к рассмотрению этих инициатив, однако все попытки начать диалог американской стороной были проигнорированы.

«Поскольку никакой реакции от наших западных коллег не последовало, президент Путин поручил не будировать эти темы и спокойно выжидать, когда и если наши западные партнёры созреют для того, чтобы отреагировать на давно направлявшиеся им предложения по всему комплексу проблем стратегической стабильности», — констатировал Лавров.

Исторический миротворец

Во время выступления перед конгрессменами Трамп записал на свой счёт ещё два достижения— переговоры с КНДР и победу над ИГ в Сирии.

«Наши граждане, бывшие в заложниках, вернулись домой, ядерные испытания прекратились, и вот уже год и три месяца как Пхеньян не проводит испытания баллистических ракет. По моему мнению, если бы я не стал президентом, мы бы сейчас находились в состоянии полномасштабной войны с Северной Кореей, жертвами которой могли бы стать миллионы человек», — отметил американский лидер, говоря о дипломатических успехах своей администрации.

Напомним, что после первой встречи Трампа и Ким Чен Ына летом 2018 года процесс денуклеаризации Корейского полуострова был фактически заморожен — после демонтажа двух испытательных полигонов Пхеньяном американская сторона не сделала никаких ответных шагов по снятию санкций или предоставлению КНДР гарантий безопасности.

Говоря о Сирии, Трамп подчеркнул, что за время его пребывания на посту президента от присутствия ИГ была освобождена почти вся территория Сирии и Ирака.

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«Теперь, когда мы во взаимодействии с нашими союзниками приступаем к ликвидации остатков ИГИЛ, пора вернуть домой из Сирии наших отважных воинов и оказать им тёплый приём на родине», — заявил он.

Внутренняя повестка

Несмотря на призыв к сотрудничеству с оппозицией в начале своего выступления, Дональд Трамп раскритиковал Демократическую партию за постоянное раздувание темы расследования его связей с Россией.

«Если мы хотим мира, если мы хотим, чтобы принимались нужные законы, пора положить конец грызне и расследованиям. Иначе ничего не получится. Нам необходимо внутреннее единство, чтобы одолеть внешних врагов», — подчеркнул американский президент.

Напомним, после того как в ходе промежуточных выборов демократы получили преимущество в нижней палате конгресса, председатель палаты представителей демократ Нэнси Пелоси пообещала открыть целый ряд новых расследований по связям Трампа с Россией.

  • Дональд Трамп здоровается с лидером демократов в Палате представителей и спикером палаты Нэнси Пелоси.
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

Дональд Трамп сделал замечание и по поводу растущей популярности политиков левого толка среди Демократической партии и её избирателей.

«У нас вызывают беспокойство вновь раздающиеся в нашей стране призывы пойти по пути социализма. Америка была основана на принципах свободы и независимости, а не государственного контроля, принуждения и деспотии. Мы рождены свободными, такими и останемся», — заявил Трамп.

Его реплика была встречена одобрительными аплодисментами, а часть парламентариев принялась скандировать «США!», в то время как телетрансляции демонстрировали сидящего в зале сенатора Берни Сандерса — ведущего в конгрессе политика социал-демократического толка.

Перечень заслуг

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По мнению директора Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, выступление Трампа в первую очередь было направлено на то, чтобы подчеркнуть собственные достижения и успехи как на внешнеполитической, так и на внутриполитической арене. 

«Глава Белого дома приписал себе много заслуг, как уже отметили целый ряд американских СМИ. Однако не все эти успехи связаны именно с Трампом, просто он оказался в нужное время и в нужном месте. В частности, это касается его экономических достижений», — отметил эксперт в интервью RT.

По мнению эксперта, в речи Трампа прозвучали три основных новых тезиса.

«Он заявил, что «великие страны» не могут вести бесконечные войны, и подтвердил решимость завершить военные конфликты и вывести войска США из горячих точек. Также Трамп заявил о приостановке участия США в Договоре РСМД, но допустил заключение нового соглашения с участием Китая и ряда других стран. При этом он оговорился, что в любом случае США обеспечат себе полное технологическое и военное превосходство над противниками. Третий важный момент: по словам Трампа, США заинтересованы в соглашении по ограничению ракетного вооружения в целом. Здесь, скорее всего, речь идёт о стратегических и наступательных вооружениях».

По словам Рогулёва, это выступление отчасти можно рассматривать как промежуточное в предстоящей президентской гонке, о намерении участвовать в которой Трамп неоднократно заявлял.

«Однако в первую очередь надо посмотреть, какое впечатление речь произвела на членов конгресса и будет ли новый шатдаун, — такие краткосрочные моменты более важны. А мнение избирателей в данном случае вторично», — считает Юрий Рогулёв.

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В то же время политолог Александр Асафов считает, что все заявления, сделанные Трампом перед конгрессом, нужно рассматривать именно в рамках предвыборной кампании 2020 года.

«Безусловно, все слова, сказанные Трампом, лежали именно в этой плоскости. В его речи прозвучал такой постулат, как «Америка побеждает каждый день», — это закрепление достигнутых успехов и подчёркивание своих электоральных обещаний 2016 года. В его речи можно выделить и обещания избирателям, и угрозы оппонентам», — отметил Асафов в разговоре с RT.

Все высказывания Трампа направлены на произведение эффекта, ему важно то, как он выглядит в качестве кандидата на предстоящих выборах в глазах своего электората, добавил эксперт.

«Демократическая партия может противопоставить ему только замечания, связанные с отношением Трампа к иммиграции, и другую, не всегда обоснованную критику. Все ждут окончания расследования прокурора Роберта Мюллера. Демократы ждут, что там найдется доказательная база, которая если и не приведёт к импичменту, то зримо пошатнёт позиции Трампа из-за его «связей» с Россией. В реальном же поле демократам сложно что-то ему противопоставить. Даже шатдаун, который преподносился ими как катастрофа, никаких серьёзных нарушений в жизни простых американцев не вызвал», — подытожил Асафов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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