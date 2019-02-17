О русском вопросе в Латвии

Партия Нила Ушакова властям больше не нужна

11 февраля в результате голосования в Рижской думе по вопросу об отставке мэра латвийской столицы Нилу Ушакову удалось сохранить свой пост.

В городском парламенте партия Нила Ушакова «Согласие» блокируется с партией бывшего заместителя мэра Андриса Америкса «Честь служить Риге». Когда в ответ на попытку отставить Ушакова мэр призвал Америкса вывести его сторонников на Ратушную площадь, тот заявил, что его партия в этом не участвует... На призыв Ушакова пришли десять тысяч человек, что для 600-тысячной Риги немало. Тогда при голосовании в Думе депутаты «Чести» выступили солидарно с «Согласием»: в результате тридцать три депутата проголосовали против отставки Ушакова, двадцать один – за.

Америкс осторожничает. До того как нагрянуть с обысками в дом к Ушакову по коррупционному делу, оперативники Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) явились с обыском домой к нему по тому же делу.

Требовать отставки русского мэра Риги националисты стали в связи со скандалом на транспортном предприятии Rigas satiksme. Точнее, в связи с заграничными закупками для нужд этого предприятия. Совпало это с победой «Согласия» на парламентских выборах в октябре 2018 года (за партию Ушакова проголосовало 19,8 % избирателей – на 5 % больше, чем за ближайшего политического оппонента). Западные СМИ назвали тот электоральный успех «Согласия» чуть ли не «кремлёвским реваншем в Латвии». И сильно сгустили краски. Во-первых, даже набрав самое большое количество голосов в латвийском Сейме, «Согласие» не получило мест в правительстве. Во-вторых, вступив в 2017 году в Партию европейских социалистов (конгломерат 33 социалистических и социал-демократических партий из стран – членов ЕС и Норвегии), «Согласие» прекратило сотрудничество с «Единой Россией». В-третьих, вызывает вопросы фигура самого Нила Ушакова. В последние годы он демонстративно дистанцировался от России: отказался признать Крым российским, плотно общался с таким ненавистником России, как Джон Маккейн, приветствовал прибывшие в Ригу американские танки... А главное, не поддержал протест русской общественности Латвии против «реформы» образования, уничтожившей сначала высшее, а потом и среднее образование на русском языке. Не возражал Ушаков и против того, чтобы единственным государственным языком Латвии был объявлен латышский – при 25 % русского населения.

Общественное движение Штаб «За русские школы» и партия «Русский союз Латвии» неоднократно предлагали «Согласию» выйти на улицы с протестом против уничтожения русских школ, но Ушаков называл это «балаганом», заявляя, что его партия будет оспаривать антирусскую реформу лишь в парламенте и в конституционном суде. Однако, когда кресло мэра под ним зашаталось, Ушаков понял наконец значение уличного «балагана».

Митинг «Согласия» состоялся в субботу, 9 февраля. Пришли на него, забыв разногласия, и представители Штаба «За русские школы», и члены «Русского союза Латвии». Кстати, половина выступавших с трибуны митинга были латышами, а среди тех, кто заполнил Ратушную площадь, девять из десяти человек были русскими.

«Согласие» позиционирует себя как партия русских и латышей – не националистов, – комментирует ситуацию Фонду стратегической культуры один из лидеров Штаба «За русские школы» Дмитрий Прокопенко. – А сейчас как раз идёт атака на тех самых латышей. До этого пытались разыгрывать с ними национальную карту, но действительно не все латыши – националисты. Поэтому теперь им будут говорить, что они голосуют за тех, кто ворует. Чтобы на следующих выборах в Риге провести другую – националистическую коалицию. Ушаков не поддержал протесты против сворачивания русского образования. А поддержал бы, можно было бы вывести на площадь в два раза больше людей. Теперь власти приняли реформу, и Ушаков с его партией перестают быть нужными. Мэр Риги выполнял роль человека, контролировавшего русских и не позволившего им устроить Русскую весну. И власти поняли, что Русской весны здесь уже не будет. Ушаков им больше не нужен».

Дмитрий Прокопенко замечает, что для политиков использовать государственные предприятия как «кормовую базу» – традиция Латвии, такие обвинения можно предъявить многим. Да и скандалу вокруг Rigas satiksme уже несколько лет, особенно резонансному эпизоду с закупкой Рижской думой у концерна «Шкода» троллейбусов по цене, во много раз превышающей цену приобретения аналогичной техники, например, муниципалитетом Софии. Однако вспомнили о деле Rigas satiksme только сейчас: это расплата за успех Ушакова на выборах октября 2018-го. И за этой атакой на него последуют другие.

Согласно принятым в Латвии в марте 2018 года поправкам к закону об образовании в 2019-2020 учебном году 80 % обучения в седьмых классах «школ нацменьшинств» должно проходить на «государственном языке»; на следующий учебный год полностью переведут на латышский язык обучения в выпускных классах, а ещё через год – во всех классах таких школ.

Одновременно латвийские спецслужбы проводят репрессии против лидеров русского движения и видных представителей русской диаспоры. Так, за сообщение в социальных сетях о возможной провокации НАТО ко Дню Победы 9 мая после четырёх месяцев тюрьмы ожидает суда под подпиской о невыезде учёный-экономист и правозащитник Александр Гапоненко. У создателя дискуссионной интернет-площадки IMHOclub.lv, журналиста Юрия Алексеева, пережившего арест и пребывающего в статусе подозреваемого в «помощи иностранному государству» по запросу полиции безопасности, заблокированы банковская карта и возможность открывать счета в банках. Грязное дело с арестом, обыском и кражей в ходе обыска нескольких тысяч долларов и евро, собранных на лечение сына – инвалида-колясочника, затеяно против ветерана Афганистана, бывшего сотрудника МВД Латвии, некогда лучшего эксперта-оружейника этой страны, долгие годы судившегося за право использовать на работе родной русский язык, Олега Бурака; из него теперь делают «русского шпиона».

Да и у градоначальника Риги Нила Ушакова дела складываются неважно: согласно опросу, проведенному исследовательской компанией Kantar TNS, 53 % жителей Латвии считают, что Ушакову пора уходить в отставку. Если эти настроения сохранятся до следующих выборов в Рижскую думу, на политической карьере русского политика-соглашателя можно будет поставить крест. Впрочем, 26 февраля состоится заседание Конституционного суда Латвии, на котором будет рассмотрен иск депутатов «Согласия» о незаконности перевода «двуязычных школ» на латышский язык обучения. Не захотевшие в своё время повлиять на решение Сейма русские активисты теперь надеются, что по итогу слушаний им удастся отстоять право хотя бы на частные русские школы и вузы. Надежда есть. Однако шансов немного – соглашательство партии «Согласие» лишило русских возможности наступательных действий.