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Нужны новые правила: Глава ПА ОБСЕ посоветовал России не отправлять наблюдателей на Украину

21 февраля 2019, 22:24  •  120 • Политика
Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели посоветовал России не отправлять своих наблюдателей на выборы президента Украины. Он выразил мнение, что в отношении российских наблюдателей там могут быть произведены провокации и признал, что его организация не в состоянии гарантировать их безопасность. Он также отметил, что в будущем ПА ОБСЕ может выработать новые правила для такого рода ситуаций.
Свою позицию представитель международной организации озвучил в этот четверг на встрече с делегацией российских парламентариев. "Если не делать этого — будет лучше", — выразил свое отношение к отправке российских наблюдателей он.
В будущем, допустил Церетели, ОБСЕ может выработать специальные правила для подобного рода ситуаций. Так, к примеру, если у стран конфликтные отношения, то одной из них может быть позволено отказать другой в отправке наблюдателей на выборы.
"... если у страны, допустим, нет дипломатических отношений с другой страной, враждебные отношения, то почему мы должны давать зеленый свет каким-то осложнениям?" — отметил глава ПА ОБСЕ.
Обо всем этом сообщает ТАСС.

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