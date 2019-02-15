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Новые ЗРК помогут России отстоять ценные ресурсы в Арктике - Focus

15 февраля 2019, 07:09  •  158 • Политика
Российская армия приступила к освоению нового зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2ДТ", адаптированного для арктических условий, передаёт Focus. Как отмечается в сюжете на сайте немецкого издания, в Арктике находятся крупные залежи ценных ресурсов, борьба за которые должна обостриться в ближайшие десятилетия. Новые ЗРК помогут России отстоять ценные ресурсы в Арктике, отмечают эксперты издания.
Итак, предрекая "необычайную борьбу", журналисты говорят, что российская армия уже вовсю приступила к освоению своего нового противоракетного комплекса "Тор-М2ДТ".
И он уникален тем, что, во-первых, разработан на базе ЗРК "Тор-М2", а, во-вторых, полностью адаптирован для климатических условий в Полярном круге.
Система высоко мобильна, - отмечают эксперты издания. - Она может вести огонь на ходу".
"С такими характеристиками, намекает издания, у России все шансы на победу в освоении региона.
"Комплекс способен обнаруживать до 48 целей и определять приоритеты автоматически. Он оснащён 16 ракетами и может вести одновременный обстрел четырёх целей, - сообщает издание. - При этом время реакции составляет менее 5 секунд"
Эксперты также напоминают, что в Арктике находятся крупные залежи ценных ресурсов. И, скорее всего, предрекают эксперты, борьба за них может обостриться в ближайшие десятилетия. А новые ЗРК могут помочь России отстоять ценные ресурсы в Арктике.

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