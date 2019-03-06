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Новые правила по Севморпути законны, а США могут диктовать свои условия разве что на Аляске - депутат Госдумы
06 марта 2019, 15:54 • 181 • Политика
Депутат Госдумы Андрей Красов ответил на претензии США к новым правилам прохода военных судов по Севморпути. Стремление России упорядочить движение в своих территориальных водах законно, настаивает он, а США могут диктовать свои условия разве что на Аляске.
Нормы международного права не должна нарушать ни одна страна, в том числе претендующие на свою исключительность Соединенные Штаты, заявил депутат Госдумы Андрей Красов, комментируя претензии США к озвученным в России новым правилам прохода военных судов по Севморпути.
Напомним, часть Севморпути проходит по территориальным водам России, в связи с этим в Москве намереваются ввести уведомительный порядок прохода для иностранных военных кораблей. От зарубежных государств требуется предоставлять информацию, которая необходима для обеспечения безопасности прохода по льдам, также в правилах говорится об обязанности гостей принять на борт российских лоцманов. Отдельная часть правил посвящена защите окружающей среды.
"Россия не нарушает норм международного права. Часть трассы Северного морского пути проходит в российских территориальных водах. Мы же не собираемся принуждать Соединенные Штаты делать что-то вблизи берегов Аляски", - сказал Красов в комментарии ФАН. По его словам, Россия всего лишь настаивает на том, что некоторые нормы должны выполнять все, включая США.
Он напомнил, что право прибрежных стран устанавливать жесткие требования прописано в статье ООН по морскому праву. И США предъявляют аналогичные требования к Канаде.
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