Новую одежду могут себе позволить только треть граждан России - опрос

Индекс потребительского доверия граждан России стремится к минимумам. Согласно опросам, две трети жителей России не могут позволить себе новую одежду.

В России индекс потребительской уверенности в IV квартале 2018 года рухнул до 65 пунктов и подошел вплотную к "дну" кризиса периода 2016 года. Об этом говорится в исследовании The Conference Board и Nielsen.

Сообщается, что доля граждан России, утверждающих, что вынужденны тратить деньги только на еду, увеличилась с 19% до 23%. При этом, согласно тому же опросу, доля граждан, которые, по их словам, могут позволить себе купить новую одежду и обувь, сократилась с 36% до 32%. То есть новую одежду и обувь не могут себе позволить почти две трети жителей России.

Тех, кто может тратить деньги на развлечения, по данным The Conference Board и Nielsen, ещё меньше. Их доля среди российских граждан составляет всего 24%. При этом ранее этот показатель равнялся 29%.

Директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова считает, что к такой ситуации привели затянувшееся снижение доходов и неуверенность в перспективах на рынке труда.