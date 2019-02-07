Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский телеканал оштрафовали за «разжигание национальной вражды»
Захарова отреагировала на недопуск наблюдателей из России на Украину
В Раде призвали оценивать ситуацию на Украине «по холодильнику»
Рада призвала НАТО поддержать намерение Украины получить членство в альянсе
Главная / Политика

Новую одежду могут себе позволить только треть граждан России - опрос

07 февраля 2019, 20:24  •  58 • Политика
Индекс потребительского доверия граждан России стремится к минимумам. Согласно опросам, две трети жителей России не могут позволить себе новую одежду.
В России индекс потребительской уверенности в IV квартале 2018 года рухнул до 65 пунктов и подошел вплотную к "дну" кризиса периода 2016 года. Об этом говорится в исследовании The Conference Board и Nielsen.
Сообщается, что доля граждан России, утверждающих, что вынужденны тратить деньги только на еду, увеличилась с 19% до 23%. При этом, согласно тому же опросу, доля граждан, которые, по их словам, могут позволить себе купить новую одежду и обувь, сократилась с 36% до 32%. То есть новую одежду и обувь не могут себе позволить почти две трети жителей России.
Тех, кто может тратить деньги на развлечения, по данным The Conference Board и Nielsen, ещё меньше. Их доля среди российских граждан составляет всего 24%. При этом ранее этот показатель равнялся 29%.
Директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова считает, что к такой ситуации привели затянувшееся снижение доходов и неуверенность в перспективах на рынке труда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


58
Источник
Похожие новости
07 февраля 2019, 04:09
На учениях в Венесуэле упал российский вертолет: Пострадали 5 человек - СМИ
07 февраля 2019, 20:24
Новую одежду могут себе позволить только треть граждан России - опрос
07 февраля 2019, 10:39
"В политике предать - это предвидеть": Экс-министр раскритиковал принципы Киева
Загрузка...
07 февраля 2019, 20:24
Макрон не приедет в Мюнхен из-за спора с Германией по поводу "Северного потока – 2"
06 февраля 2019, 21:39
"Фосфорные боеприпасы использовали": Наемник из России о нападении США на армию Сирии в Дейр-эз-Зоре
06 февраля 2019, 21:39
"У братьев Кличко есть третий брат - Климкин": Шахназаров о перлах главы МИД Украины - видео
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 февраля 2019, 13:54
"Хрен вам в дышло": Путин "показал зубы" и "остановил вращен...
07 февраля 2019, 13:54
"Конец еврейского фашизма": в Тель-Авиве наконец разглядели сирийские С-300
07 февраля 2019, 00:54
"Глобальная паранойя обиженок": Помпео высмеяли в Сети за объяснение господ...
07 февраля 2019, 00:54
"На учениях мы все Арнольд Шварценеггер": Обнародовано видео с украинских м...
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским &qu...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2019, 01:24
"Самолет, окруженный огромной загадкой": СМИ вновь сообщили о прибытии в Венесуэлу российского борта
04 февраля 2019, 11:09
Кедми заявил о проблемах с "американским вторжением" в Венесуэлу: от С-300 до российского "капкана"
05 февраля 2019, 09:54
От Латинской Америки до Азии: 7 стран подтвердили готовность разместить у себя военные базы России
06 февраля 2019, 02:09
"Агрессивное и неконструктивное заявление": В ОБСЕ раскритиковали планы Порошенко в отношении России
01 февраля 2019, 05:09
"Паства в экстазе": Украинские СМИ за генсека ПАСЕ "лишили" Скабееву аккредитации
05 февраля 2019, 03:24
"Проспаться перед фотосессией забыл": Фото "брутального" Порошенко насмешило интернет
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.