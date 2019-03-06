«Новое качество ВМФ»: на что будут способны новейшие атомные подлодки России

В 2019 году Военно-морской флот России получит две атомные подводные лодки. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Речь идёт о крейсере стратегического назначения «Князь Владимир» и подлодке «Казань». Эти субмарины были спроектированы с учётом современных требований к вооружению и малошумности. По мнению экспертов, ввод в строй новых атомных лодок призван усилить боевые возможности подводного флота РФ и обеспечить ядерное сдерживание США.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2019 году в состав ВМФ войдут две атомные и одна дизель-электрическая подводные лодки. Это заявление глава военного ведомства сделал на селекторном совещании с руководством Вооружённых сил.

Также Шойгу рассказал, что в этом году надводные силы ВМФ пополнятся фрегатом «Адмирал флота Касатонов», корветом «Гремящий», большим десантным кораблём «Пётр Моргунов», малыми ракетными кораблями «Меркурий» и «Ингушетия», патрульным кораблём «Дмитрий Рогачёв» и 20 судами обеспечения.

Согласно опубликованной ранее официальной информации, в 2019 году ВМФ должен получить ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» и многоцелевую атомную подлодку (АПЛ) «Казань» проекта 885М «Ясень-М».

Атомная подводная лодка проекта 955 «Александр Невский»

© ОАО «ПО Севмаш»

В частности, о скором появлении в составе флота «Князя Владимира» говорилось в докладе Шойгу от 18 декабря 2018 года. В марте прошлого года глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил журналистам, что АПЛ «Казань» войдёт в строй в течение 2019 года.

Носитель «Булавы»

«Князь Владимир», как и остальные крейсера проекта 955, был создан в ЦКБ МТ «Рубин» (Санкт-Петербург). Подлодка была заложена в июле 2012 года, спущена на воду — в ноябре 2017 года.

На сегодняшний день боевое дежурство в Мировом океане несут три крейсера проекта 955 «Юрий Долгорукий» (Северный флот), «Александр Невский» (Тихоокеанский флот) и «Владимир Мономах» (Тихоокеанский флот). В ближайшие годы, помимо «Князя Владимира», производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск) передаст флоту ещё четыре крейсера («Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский»).

Как ожидают в Минобороны РФ, «Бореи» составят основу морской ядерной триады России, а в перспективе заменят атомоходы третьего поколения проекта 667БДР «Кальмар» и проекта 667БДРМ «Дельфин». Подводное водоизмещение субмарины проекта 955 — 24 тыс. т, длина — 170 м, ширина — 13,5 м, скорость — до 29 узлов (53,7 км/ч), глубина погружения — до 400 м, автономность — 90—100 суток.

Главная особенность проекта «Борей» заключается в показателе малошумности. В конструкции подлодки широко используются специальные звукопоглощающие материалы. Гребные винты конструкторы поместили в кольцевые насадки, а в случае необходимости атомоход может использовать водомётные движительные установки. Кроме того, «стратег» оснащён современными радиоэлектронными и гидроакустическими комплексами.

«Борей-А» — это полностью российская подлодка, созданная в соответствии с лучшими мировыми стандартами, включая показатели малошумности. «Князь Владимир» будет несколько отличаться от предшественников. У этого «стратега» несколько иная форма надстройки и корпуса. В целом это намного более технологичный корабль, чем все три его предшественника», — отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Крейсер проекта «Борей» является носителем межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 «Булава» разработки Московского института теплотехники (МИТ). Достоинство этого оружия заключается в так называемом сухом старте — перед пуском шахта, откуда вылетает ракета, не заполняется водой. Данное свойство позволяет уменьшить вероятность обнаружения подлодки гидроакустикой противника.

Важное преимущество Р-30 — возможность пуска из-под толщи арктического льда. При этом крейсера проекта 667, оснащённые жидкостными ракетами Р-29РМУ2 «Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер», могут проводить стрельбы только после того, как проломят лёд.

Запуск ракеты «Булава» по полигону Кура на Камчатке

© Министерство обороны РФ / РИА Новости

Дальность «Булавы» составляет 10 тыс. км, длина — 12,1 м, полезная нагрузка — 1,1 т, вероятное круговое отклонение (точность) — от 120 до 350 м. Каждая МБР оснащается шестью боевыми блоками индивидуального наведения мощностью по 150 килотонн. Один «Борей» может нести в шахтах 16 единиц Р-30.

Дмитрий Корнев подчеркнул, что все стоящие на вооружении ВМФ баллистические ракеты способны преодолевать системы ПРО. Однако, по мнению эксперта, «Булава» является более эффективной МБР морского базирования.

Украинская дюжина: Шпионы и диверсанты, пойманные в Крыму за 5 лет «Между «Булавой» и ракетами Р-29МУ большие отличия. «Булава» — это твердотопливная ракета. Она уступает жидкостным МБР по дальности и боевой нагрузке, но при этом Р-30 более безопасная в эксплуатации и даёт ВМФ ощутимые преимущества в скрытности. Также Р-30 соответствует современным массогабаритным характеристикам и, насколько я могу судить, является более дешёвой в производстве», — пояснил эксперт.

«Существенные преимущества»

По информации ТАСС, многоцелевая подлодка «Казань» разработки АО «СПМБМ «Малахит» (Санкт-Петербург) войдёт в состав Северного флота в конце 2019 года. До осени субмарина будет проходить испытания. «Казань» является первой серийной подлодкой усовершенствованного проекта 855М.

С 2014 года на боевом дежурстве ВМФ находится АПЛ «Северодвинск», однако она была построена по предшествующему проекту. В рамках государственной программы вооружения до 2027 года предусмотрены средства на строительство семи субмарин проекта «Ясень-М». Сейчас на разных этапах строительства находятся пять АПЛ: «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск».

Проект 855М относится к четвёртому поколению многоцелевых атомных подлодок. От советских АПЛ «Казань» отличается отсутствием двухкорпусной схемы. Ранее отечественные субмарины собирались из прочного и лёгкого корпусов, между которыми располагались балластные цистерны.

Минобороны СССР считало, что подобная схема обеспечивает повышенный запас плавучести. Однако лёгкий корпус значительно усиливал шумность подлодки в низкочастотном диапазоне. По этой причине инженеры «Малахита» в проекте 855М решили закрыть двумя корпусами только носовую часть АПЛ и конструкции, примыкающие к ракетным шахтам.

«Казань» оснащена самым современным оборудованием. В частности, на подлодке установлен гидроакустический комплекс нового поколения МГК-600 «Иртыш» с носовой сферической антенной «Амфора». Система необходима для шумопеленгования, измерения толщины льда, обнаружения гидроакустических сигналов и классификации целей.

Также «Казань» получила водо-водяной атомный реактор семейства ОК-650В, который был разработан в стенах ОКБМ им. И.И. Африкантова (Нижний Новгород). Он отличается простотой в эксплуатации и должен повысить надёжность энергетической системы подлодки.

Основу арсенала субмарины проекта «Ясень-М» составляют ракеты «Калибр» и «Оникс». Как полагает военный эксперт Юрий Кнутов, после завершения цикла испытаний подлодки будут оснащаться гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Эти боеприпасы способны развивать скорость в 9 Махов и поражать цели на дальности свыше 1 тыс. км.

Подводная лодка Северного флота проекта 885 «Северодвинск»

© Министерство обороны РФ

«Циркон» даст «Ясеням» существенные преимущества. После принятия этой ракеты на вооружение подлодки проекта 885М смогут практически гарантированно выполнять боевые задачи, связанные с нанесением ударов по противнику. Прежде всего это поражение авианосных групп, отдельных крупных кораблей и военно-морских баз», — сказал Кнутов.

Однако, как пояснил эксперт, основная задача субмарин проекта «Ясень-М» останется неизменной: отслеживание атомоходов стратегического назначения западных государств. Российские АПЛ должны эффективно предотвращать нанесение ядерного удара с морских платформ по территории РФ.

«Ясень» будет обеспечивать присутствие ВМФ в районах Мирового океана, откуда противник может гипотетически совершить пуск баллистических ракет. Я полагаю, что с учётом всех ресурсов нашего флота для выполнения этой миссии семи атомных подлодок проекта 885 будет вполне достаточно. Тем более Россия не ставит перед собой цель контролировать Мировой океан», — пояснил Кнутов.

Аналогичной точки зрения придерживается Дмитрий Корнев. Собеседник RT считает, что с вводом в строй новых атомных подлодок Россия продолжит обеспечивать ядерное сдерживание Соединённых Штатов без втягивания в гонку вооружений.