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«Новое качество ВМФ»: на что будут способны новейшие атомные подлодки России
06 марта 2019, 22:09 • 85 • В России
В 2019 году Военно-морской флот России получит две атомные подводные лодки. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Речь идёт о крейсере стратегического назначения «Князь Владимир» и подлодке «Казань». Эти субмарины были спроектированы с учётом современных требований к вооружению и малошумности. По мнению экспертов, ввод в строй новых атомных лодок призван усилить боевые возможности подводного флота РФ и обеспечить ядерное сдерживание США.
Крейсер стратегического назначения проекта 955 «Борей» © ОАО «ПО Севмаш»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2019 году в состав ВМФ войдут две атомные и одна дизель-электрическая подводные лодки. Это заявление глава военного ведомства сделал на селекторном совещании с руководством Вооружённых сил.
Также Шойгу рассказал, что в этом году надводные силы ВМФ пополнятся фрегатом «Адмирал флота Касатонов», корветом «Гремящий», большим десантным кораблём «Пётр Моргунов», малыми ракетными кораблями «Меркурий» и «Ингушетия», патрульным кораблём «Дмитрий Рогачёв» и 20 судами обеспечения.
Согласно опубликованной ранее официальной информации, в 2019 году ВМФ должен получить ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» и многоцелевую атомную подлодку (АПЛ) «Казань» проекта 885М «Ясень-М».
В частности, о скором появлении в составе флота «Князя Владимира» говорилось в докладе Шойгу от 18 декабря 2018 года. В марте прошлого года глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил журналистам, что АПЛ «Казань» войдёт в строй в течение 2019 года.
Носитель «Булавы»
«Князь Владимир», как и остальные крейсера проекта 955, был создан в ЦКБ МТ «Рубин» (Санкт-Петербург). Подлодка была заложена в июле 2012 года, спущена на воду — в ноябре 2017 года.
На сегодняшний день боевое дежурство в Мировом океане несут три крейсера проекта 955 «Юрий Долгорукий» (Северный флот), «Александр Невский» (Тихоокеанский флот) и «Владимир Мономах» (Тихоокеанский флот). В ближайшие годы, помимо «Князя Владимира», производственное объединение «Севмаш» (Северодвинск) передаст флоту ещё четыре крейсера («Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский»).
Как ожидают в Минобороны РФ, «Бореи» составят основу морской ядерной триады России, а в перспективе заменят атомоходы третьего поколения проекта 667БДР «Кальмар» и проекта 667БДРМ «Дельфин». Подводное водоизмещение субмарины проекта 955 — 24 тыс. т, длина — 170 м, ширина — 13,5 м, скорость — до 29 узлов (53,7 км/ч), глубина погружения — до 400 м, автономность — 90—100 суток.
Главная особенность проекта «Борей» заключается в показателе малошумности. В конструкции подлодки широко используются специальные звукопоглощающие материалы. Гребные винты конструкторы поместили в кольцевые насадки, а в случае необходимости атомоход может использовать водомётные движительные установки. Кроме того, «стратег» оснащён современными радиоэлектронными и гидроакустическими комплексами.
«Борей-А» — это полностью российская подлодка, созданная в соответствии с лучшими мировыми стандартами, включая показатели малошумности. «Князь Владимир» будет несколько отличаться от предшественников. У этого «стратега» несколько иная форма надстройки и корпуса. В целом это намного более технологичный корабль, чем все три его предшественника», — отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.
Крейсер проекта «Борей» является носителем межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 «Булава» разработки Московского института теплотехники (МИТ). Достоинство этого оружия заключается в так называемом сухом старте — перед пуском шахта, откуда вылетает ракета, не заполняется водой. Данное свойство позволяет уменьшить вероятность обнаружения подлодки гидроакустикой противника.
Важное преимущество Р-30 — возможность пуска из-под толщи арктического льда. При этом крейсера проекта 667, оснащённые жидкостными ракетами Р-29РМУ2 «Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер», могут проводить стрельбы только после того, как проломят лёд.
Дальность «Булавы» составляет 10 тыс. км, длина — 12,1 м, полезная нагрузка — 1,1 т, вероятное круговое отклонение (точность) — от 120 до 350 м. Каждая МБР оснащается шестью боевыми блоками индивидуального наведения мощностью по 150 килотонн. Один «Борей» может нести в шахтах 16 единиц Р-30.
Дмитрий Корнев подчеркнул, что все стоящие на вооружении ВМФ баллистические ракеты способны преодолевать системы ПРО. Однако, по мнению эксперта, «Булава» является более эффективной МБР морского базирования.
«Существенные преимущества»
По информации ТАСС, многоцелевая подлодка «Казань» разработки АО «СПМБМ «Малахит» (Санкт-Петербург) войдёт в состав Северного флота в конце 2019 года. До осени субмарина будет проходить испытания. «Казань» является первой серийной подлодкой усовершенствованного проекта 855М.
С 2014 года на боевом дежурстве ВМФ находится АПЛ «Северодвинск», однако она была построена по предшествующему проекту. В рамках государственной программы вооружения до 2027 года предусмотрены средства на строительство семи субмарин проекта «Ясень-М». Сейчас на разных этапах строительства находятся пять АПЛ: «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск».
Проект 855М относится к четвёртому поколению многоцелевых атомных подлодок. От советских АПЛ «Казань» отличается отсутствием двухкорпусной схемы. Ранее отечественные субмарины собирались из прочного и лёгкого корпусов, между которыми располагались балластные цистерны.
Минобороны СССР считало, что подобная схема обеспечивает повышенный запас плавучести. Однако лёгкий корпус значительно усиливал шумность подлодки в низкочастотном диапазоне. По этой причине инженеры «Малахита» в проекте 855М решили закрыть двумя корпусами только носовую часть АПЛ и конструкции, примыкающие к ракетным шахтам.
«Казань» оснащена самым современным оборудованием. В частности, на подлодке установлен гидроакустический комплекс нового поколения МГК-600 «Иртыш» с носовой сферической антенной «Амфора». Система необходима для шумопеленгования, измерения толщины льда, обнаружения гидроакустических сигналов и классификации целей.
Также «Казань» получила водо-водяной атомный реактор семейства ОК-650В, который был разработан в стенах ОКБМ им. И.И. Африкантова (Нижний Новгород). Он отличается простотой в эксплуатации и должен повысить надёжность энергетической системы подлодки.
Основу арсенала субмарины проекта «Ясень-М» составляют ракеты «Калибр» и «Оникс». Как полагает военный эксперт Юрий Кнутов, после завершения цикла испытаний подлодки будут оснащаться гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Эти боеприпасы способны развивать скорость в 9 Махов и поражать цели на дальности свыше 1 тыс. км.
«Циркон» даст «Ясеням» существенные преимущества. После принятия этой ракеты на вооружение подлодки проекта 885М смогут практически гарантированно выполнять боевые задачи, связанные с нанесением ударов по противнику. Прежде всего это поражение авианосных групп, отдельных крупных кораблей и военно-морских баз», — сказал Кнутов.
Однако, как пояснил эксперт, основная задача субмарин проекта «Ясень-М» останется неизменной: отслеживание атомоходов стратегического назначения западных государств. Российские АПЛ должны эффективно предотвращать нанесение ядерного удара с морских платформ по территории РФ.
«Ясень» будет обеспечивать присутствие ВМФ в районах Мирового океана, откуда противник может гипотетически совершить пуск баллистических ракет. Я полагаю, что с учётом всех ресурсов нашего флота для выполнения этой миссии семи атомных подлодок проекта 885 будет вполне достаточно. Тем более Россия не ставит перед собой цель контролировать Мировой океан», — пояснил Кнутов.
Аналогичной точки зрения придерживается Дмитрий Корнев. Собеседник RT считает, что с вводом в строй новых атомных подлодок Россия продолжит обеспечивать ядерное сдерживание Соединённых Штатов без втягивания в гонку вооружений.
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