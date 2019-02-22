«Новая трактовка старых действий»: США намерены оставить в Сирии «миротворческий контингент»

США после вывода войск из Сирии оставят там «миротворческий контингент» в составе примерно 200 человек. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Как подчеркнули опрошенные RT политологи, Вашингтон не может называть своих военнослужащих миротворцами, поскольку они находятся на территории САР незаконно и не располагают мандатом ООН. Эксперты указывают, что Трамп вынужден уступить под давлением конгресса, который может на законодательном уровне запретить главе государства выводить войска из Сирии.

Соединённые Штаты намерены оставить в Сирии около 200 военнослужащих в качестве «миротворческого контингента». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Небольшой миротворческий контингент в составе примерно 200 человек останется в Сирии на какое-то время», — сообщила она.

Ранее стало известно о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры договорились «продолжить координацию по созданию потенциальной безопасной зоны», сообщает Reuters cо ссылкой на Белый дом.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Белого дома Дональд Трамп, архивное фото

Reuters

© Kevin Lamarque

Вице-президент США Майк Пенс прежде пояснял, что Вашингтон намерен сохранить присутствие в Ближневосточном регионе после вывода войск из Сирии.

«Это изменение тактики, но не изменение задачи. США сохранят мощное присутствие в регионе», — отметил он в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отмечал в Мюнхене сенатор США Линдси Грэм, Пентагон намерен создать буферную зону в Сирии на границе с Турцией. Грэм заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с европейскими союзниками о размещении на этой территории 1,5 тыс. военнослужащих.

«Повод для провокации»

По оценке ведущего научного сотрудника Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, в Белом доме не называют истинной причины, по которой решено оставить некоторый контингент в Сирии.

«Миротворческая миссия — это лишь повод для провокации: инсценировки химатаки либо нападения, чтобы опять иметь обоснование войти или привлечь союзников. Для американцев это точка входа в Сирию», — отметил эксперт в беседе с RT.

Он также напомнил, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил желание американцев создать квазигосударство в Сирии. При этом официально Белый дом прикрывается борьбой с боевиками «Исламского государства»* совместно с курдскими вооружёнными формированиями.

Блохин считает, что Вашингтон стремится установить контроль на Ближнем Востоке в целом, а не только в Сирии, поскольку на этот регион Соединённые Штаты потратили колоссальные средства.

«Трамп не раз говорил, что потрачено $7 трлн на войны на Ближнем Востоке», — заключил эксперт.

Предлог остаться

Миротворческая миссия — это лишь новый предлог присутствия в САР, считает заведующий кафедрой сравнительной политологии Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор философских наук профессор Юрий Почта. По его оценке, предыдущая заявленная причина — борьба с боевиками — уже потеряла актуальность.

"Сколько заплатили, столько и нарисуют": Азаров объяснил, как Порошенко оказался в рейтинге между Зеленским и Тимошенко «Миротворцы — это новая трактовка американцами своих действий. После того как американцы несколько раз заявили, что ИГ практически побеждено, предлог для нахождения в Сирии с целью борьбы с терроризмом исчерпан. И теперь они ищут другую мотивацию», — отметил Почта.

Он также указал, что легитимность такой миссии довольно сомнительна, потому что соответствующие полномочия должна дать ООН.

«США, заявив о выходе из Сирии, на самом деле выходить не собираются. Они не хотят оставлять места, куда попадают. Другое дело, что напрямую американские военнослужащие не участвуют в военных действиях — они координируют деятельность союзников», — заключил эксперт.

Вывод войск из Сирии

19 декабря 2018 года президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о начале вывода войск с территории Сирии. При этом он не обозначил никаких сроков.

Между тем в самих США, в частности в конгрессе, многие раскритиковали решение Трампа. На рассмотрение палаты представителей в феврале уже внесли законопроекты, ограничивающие возможности президента США по выводу войск из САР.

Кроме того, 21 февраля The Washington Post cо ссылкой на источники сообщила, что сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм назвал полный вывод американских военных из САР «наитупейшей идеей». Как отмечают в издании, Грэм подчеркнул, что больше не считает себя сторонником администрации Трампа.

Как полагают аналитики, президент США мог пойти на некоторые уступки и именно для этого собирается сохранить в Сирии контингент в 200 человек. Так, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян считает, что внешняя политика Соединённых Штатов, как и многих других стран, — это некий более-менее согласованный курс лоббистских структур.

«Трамп должен был пойти на уступки какой-то части американского истеблишмента — это факт. Было изначально понятно, что он на них пойдёт. Ни один политик не является самодержцем, принимающим единоличные решения», — полагает Мирзаян.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вывод войск США из Сирии может стать позитивным шагом, но важно довести это намерение до реального воплощения.

«Что касается вывода американских войск, то мы знаем, что президент Соединённых Штатов Трамп достаточно активно работает над исполнением своих предвыборных обещаний, что весьма редко случается в политической жизни США на практике. Одним из этих обещаний был вывод американских войск из Сирии, но, как было только что отмечено, внутриполитическая ситуация складывается так, что не всегда ему удаётся достичь тех целей, которые он перед собой ставит», — сказал Путин.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.