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«Номинальное образование»: зачем Дания, Латвия и Эстония создают дивизию в структуре НАТО

16 февраля 2019, 02:24  •  56 • В мире
В структуре НАТО появится многонациональная дивизия «Север», в которую войдут военные формирования Дании, Латвии и Эстонии. Договорённость о создании соединения была достигнута министрами обороны трёх стран на переговорах в Брюсселе. Заявленная цель «Севера» — отработка взаимодействия для «обеспечения безопасности всего региона». Однако эксперты сомневаются, что новая дивизия альянса будет представлять собой серьёзную военную силу.
 
Пехотинец латвийской армии © Latvijas armija / Flickr
 

На встрече в Брюсселе министры обороны Дании, Латвии и Эстонии подписали меморандум о формировании многонациональной дивизии «Север» (Multinational Division North), которая будет включать в себя подразделения трёх стран. Об этом говорится в сообщении военного ведомства Латвии.

Отделения штаба дивизии будут находиться в городах Каруп (Дания) и Адажи (Латвия), где размещены полигоны, базы и командные пункты НАТО. Командная структура «Севера» призвана обеспечить единое управление войсками трёх государств. Главой штаба будет назначен генерал-майор датской армии. 

«Миссия штаба будет заключаться в планировании обороны, организации и проведении военной подготовки и деятельности по повышению оперативной совместимости между странами-участницами и способности совместно выполнять оборонные задачи», — говорится на сайте Минобороны Латвии. 

Как заявил глава латвийского военного ведомства Артис Пабрикс, создание дивизии является «очень важным шагом» не только по укреплению обороны страны, но и по «обеспечению безопасности всего региона». Аналогичной точки зрения придерживается министр обороны Эстонии Юри Луйк. 

  • Военнослужащие эстонской армии во время учений
  • Reuters
  • © Ints Kalnins

«Благодаря формированию дивизии «Север» мы достигнем нового уровня в наращивании потенциала реагирования НАТО, противодействующего угрозам, которым подвергается наш регион. Потенциал сдерживания альянса, а также его способность защитить нас существенно укрепятся с созданием дивизии «Север», — цитирует Луйка прибалтийское информагентство BNS.

«Ноу-хау западных государств»

Одиннадцатого июля 2018 года министры обороны Дании, Латвии и Эстонии подписали на саммите НАТО в Уэльсе соглашение о создании командования дивизии «Север». Данную инициативу Копенгагена, Риги и Таллина поддержали главы военных ведомств Канады, Великобритании и Литвы. Штаб «Севера» станет частью общей командной структуры НАТО и будет подчиняться размещённому в Щецине (Польша) командованию Северо-Восточного корпуса альянса.

Как отметил Луйк, штаб дивизии и подразделений поддержки будет состоять из 300 человек. В его задачи войдёт координация учений, организация боевого слаживания, повышение оперативной совместимости, а также подготовка к быстрой переброске военнослужащих в Прибалтику в экстренных случаях. Штаб в Адажи откроется 8 марта 2019 года, но полной оперативной готовности достигнет в середине 2020 года. 

«Это естественный шаг по укреплению сдерживания и обороны НАТО. Если на саммите в Уэльсе союзники решили создать штабные элементы НАТО, а в Варшаве — разместить в балтийских странах и Польше боевые группы союзников, то теперь мы сможем говорить о целостном военном штабе», — пояснил Луйк.

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По словам министра обороны Эстонии, Балтийский регион является «сейчас одним из самых уязвимых в НАТО». В связи с этим, как заявил Луйк, структура командования альянса должна соответствовать «реальным угрозам» и быть адаптирована для руководства «крупномасштабными операциями по коллективной обороне».

О численности дивизии «Север» и её вооружении пока ничего не известно. Как правило, дивизия состоит из двух—трёх бригад, в её составе от 5 до 10 тыс. человек.

«Это новое формирование в структуре НАТО всё же нельзя назвать дивизией в полноценном смысле. Это скорее громкое и броское наименование, призванное произвести некое политическое впечатление. По идее, дивизия должна представлять собой весьма грозную силу, но не думаю, что Латвия, Дания и Эстония могут привлечь соответствующие человеческие и материальные ресурсы», — отметил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

По данным аналитического портала Global Firepower, численность кадровых военнослужащих Вооружённых сил Дании составляет 20,8 тыс. человек, Латвии — 9,1 тыс., Эстонии — 5 тыс. Все три государства рассчитывают на привлечение резервистов в случае военной угрозы. Дания может дополнительно поставить под ружьё 54,3 тыс. человек, Латвия — 8 тыс., Эстония — 30 тыс.

Основой сухопутных сил Дании является мотопехотная дивизия, которая включает две бригады и три вспомогательных полка. В состав армии Эстонии входят две бригады, а сухопутные войска Латвии состоят из одной бригады.

  • Латвийские военнослужащие
  • Reuters
  • © Ints Kalnins
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«Конечно, дивизии могут комплектоваться и резервистами. Однако на текущий момент в нашем распоряжении слишком мало информации, чтобы делать какие-либо конкретные выводы о том, в чём заключается смысл задумки Дании, Латвии и Эстонии. Скорее всего, эта дивизия будет представлять собой номинальное образование, в рамках которого будут проводиться различные учения», — сказал Суворов.

Эксперт полагает, что многонациональные формирования — это «ноу-хау западных государств». Собеседник RT воздержался от оценки их боеспособности, но напомнил, что во времена холодной войны СССР воздерживался от создания подобных подразделений из стран — участниц Варшавского договора, несмотря на их высокую потребность в отлаживании взаимодействия между армиями восточноевропейского соцлагеря. 

Датское шефство

 

С 2014 года руководство стран Балтии постоянно выступает с заявлениями о возможной «российской агрессии». Под предлогом военной угрозы Латвия, Эстония и Литва увеличивали расходы на оборону и активизировали подготовку резервистов. Также на их территории возросло количество военных учений с участием иностранных государств.

С 2017 года на постоянной основе в Латвии, Литве и Эстонии дислоцируются батальоны канадских, немецких и английских военнослужащих. Кроме того, иностранные войска занимаются патрулированием воздушных границ балтийских государств, которые не имеют истребительной авиации. 

В беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин отметил, что в последние годы Латвия, Литва и Эстония используют в своих целях обострившиеся противоречия между Западом и Россией. По его мнению, присутствие иностранных войск и создание дивизии «Север» — это попытки привлечь внимание «более сильных государств и обозначить участие в НАТО».

  • Датские солдаты на учениях
  • Reuters
  • © Ints Kalnins
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«Как я понимаю, Дания взяла некое шефство над Латвией и Эстонией, потому что раньше она контролировала литовскую бригаду «Железный волк», которая недавно перешла в подчинение одной из дивизий бундесвера. Это типичная схема для Прибалтики — отдавать контроль над воинскими формированиями более мощным государствам. Возможно, дивизия «Север» создаётся именно для этого», — предположил Козюлин.

Эксперт убеждён, что в текущей геополитической обстановке страны Балтии прилагают множество усилий для демонстрации собственной значимости. По оценке Козюлина, с большой вероятностью «Север» не будет иметь серьёзного значения на восточном фланге альянса и не будет представлять угрозу для безопасности РФ.

«На мой взгляд, появление «Севера» — это намёк на желание противостоять нашей стране на Балтике и в Арктике, а также демонстрация готовности показать России зубы. Но объективные предпосылки для появления по-настоящему мощного соединения в Прибалтике отсутствуют. У меня складывается впечатление, что решение по созданию дивизии носит декларативный характер. Её деятельность может ограничиться включением нескольких батальонов и торжественным открытием штаба в Латвии», — резюмировал Козюлин.

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