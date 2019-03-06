Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко. Укроборонпром. Bopoвство
Новые правила по Севморпути законны, а США могут диктовать свои условия разве чт...
«Сорвали выполнение гуманитарной операции»: Россия и Сирия призвали США освободи...
В Госдуме прокомментировали заявление Украины об угрозе вторжения
Главная / В России

Николай Стариков: А будете гадить в море Лаптевых — будем штрафовать!

06 марта 2019, 20:39  •  58 • В России

- Мы возьмем под защиту Севморпуть - все иностранные крейсеры да эсминцы обяжут заранее сообщать о проходе и брать на борт наших лоцманов. Это наверняка вызовет возмущение Запада. И что дальше?

- А дальше мы не откажемся от своих арктических приоритетов — а будем их защищать. Первое что приходит на ум, когда слышишь эту новость — за пример взята ситуация в Керченском проливе. Там есть и свобода судоходства, и интересы национальной безопасности, когда речь идет о проходе военных кораблей иных государств. Хотите именно этим путем идти —так заранее об этом сообщите и возьмите нашего лоцмана! Он вам четко покажет безопасный путь.

- Зачем столько усилий и шума вокруг Севморпути?

- Севморпуть — это стратегическая линия. Наша линия. Что очень не нравится тем, кто хотел бы, чтобы огромный поток грузов из Азии в Европу и обратно шел не южным, а «свободным» северным путем — более коротким и потому более экономически выгодным, но контролируемым не Россией, а... нашими англо-саксонскими друзьями.

У нас же для подобного решения есть обоснования и чисто военные, и геополитические, более широкие.

- В прошлом году командующий береговой охраной США возмущался тем, что не только Россия, но и Канада берет под контроль пути вдоль своих северных морских границ…

- Американцы могут заявлять, что ни одна страна не может устанавливать правила для прохода в северных широтах — вот только на каком основании адмирал США так решил? У нас есть исторические, да и военно-политические основания считать иначе. Нам национальная безопасность важнее любых заявлений любых заокеанских адмиралов. А проводить суда по Северному морскому пути максимальное число месяцев в году можем только мы, благодаря тому, что у нас десятки ледоколов есть, в том числе суперсовременные, а у тех же США или Норвегии их раз два — и обчелся. Ну вот Китай начал строить такие...

- Среди условий, которые Росия собирается выдвинуть для кораблей зарубежных флотов, желающих пройти в Тихий океан (или в Атлантику) мимо наших северных земель, в том числе, требование по защите морской среды от загрязнения.

- Важная история. Когда так называемые «экологи» с подготовкой спецназовцев пять с половиной лет назад штурмовали нефте-платформу «Приразломную», основная идея, которая тиражировалась, была такой: Газпромнефть, которая добывает там нефтяные ресурсы — она обязательно все вокруг загрязнит, отчего белые медведи станут бурыми. А вот если там какая-нибудь совестливая ВР начнет добывать, несмотря на то, что именно она устроила коллапс в Мексиканском заливе — то белые медведи станут еще белее. Так вот мы намекаем упертым экологам - корабли из ваших стран должны брать на себя обязательства не загрязнять акваторию при проходе по Севморпути! Будете бросать окурки в Северный Ледовитый океан, море Лаптевых наше загрязнять — заставим платить штрафы.

- Новый супер-ледокол «Лидер» и военные корабли, предназначенные для арктических широт — это же очень дорого?

- Новые, в том числе атомные ледоколы и военные суда ледового класса — это шаг к тому, чтобы Россия застолбила за собой то, что мы потеряли после крушения СССР и бегства из Арктики, а теперь должны всем всё доказывать по новой. Что эти территории - наши. И на шельф в том числе, принадлежность которого никто не оспаривал, когда мы были Советским Союзом, сейчас приходится отправлять экспедиции, в том числе подводные — и представлять доказательства, что эта гряда - кого надо гряда. И идет от континента — а, значит, принадлежит именно нам.

- Более половины разведанных запасов нефти и газа — это арктическая зона...

- Да, значительная часть природных ресурсов, которая будет разрабатываться в ближайшие десятилетия — находится именно в этой зоне, на наших северных территориях. Желающих это оспорить в ближайшие годы найдется немало. Но как только у них это не получится, пойдут опять разговоры о том, что это всё - достояние всего человечества, что это «общечеловеческая» нефть. Пусть говорят.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
05 марта 2019, 21:54
Лукашенко: Я не против единого рубля, но никто не предлагал
06 марта 2019, 14:09
Главу Минэкономразвития выгнали с заседания Госдумы за «пустой» отчет
06 марта 2019, 17:24
Путин - на коллегии ФСБ: Мы с вами знаем, как много стоит каждый пропущенный удар
Загрузка...
06 марта 2019, 17:24
Дмитрий Медведев: «Параноидальная чушь - подозревать Россию в том, что еще не произошло!»
06 марта 2019, 20:39
Путин встретился с гендиректором ЮНЕСКО
05 марта 2019, 21:54
Заменить бы наших чиновников роботами
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2019, 06:09
Перед смертью нобелевский лауреат Алфёров оставил секретное письмо Путину - СМИ
06 марта 2019, 09:24
"Полный ноль": "Нафтогаз" распрощался с мечтами о российском газе
01 марта 2019, 09:09
"Послушались Путина?": В Пентагоне засекли время на прорыв обороны США "Авангардом"
01 марта 2019, 02:39
Небензя снова раскрыл глаза миру, рассказав о "кульминации американского спектакля"
04 марта 2019, 15:09
Армия Асада несет тяжелые потери из-за ошибки Кремля?
03 марта 2019, 09:54
"К сожалению это ужасно": Певица Валерия удалила свой пост с агитацией за Зеленского
01 марта 2019, 18:54
Путин обратился к нации: отступление закончено!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.