Незаконное перекрытие: МВД проверит инцидент с живым щитом из автомобилей во Владимире

В МВД анонсировали проверку инцидента с выставлением живого щита во Владимире. По словам очевидцев, сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу при помощи нескольких гражданских автомобилей, чтобы задержать нарушителя. Однако он протаранил импровизированное заграждение и сумел скрыться. Злоумышленника удалось задержать лишь спустя 40 минут. На допросе он заявил, что ничего не помнит.

МВД России проведёт расследование инцидента во Владимире, где сотрудники ГИБДД выставили живой щит из гражданских автомобилей для задержания машины нарушителя.

Инцидент произошёл 9 февраля. На записях, опубликованных в социальных сетях, видно, как представители ГИБДД по очереди ставили машины на проезжей части. Позднее появился нарушитель, который врезался в один или несколько формировавших щит автомобилей.

Полицейские бросились к машине нарушителя, один из сотрудников попытался разбить окно ногой. В итоге водитель резко тронулся с места, едва не сбив одного из стоявших рядом инспекторов.

Из видеозаписи следует, что сотрудники ДПС не вывели водителей и пассажиров из их автомобилей после формирования импровизированного заграждения. Кроме того, несколько автомобилей получили повреждения.

Как сообщили в региональной пресс-службе МВД, нарушитель не выполнил требования сотрудников ДПС об остановке, выехал на встречную полосу движения и проехал перекрёсток на красный свет. По ходу движения водитель врезался в движущиеся в попутном направлении автомобили, а также совершал опасные манёвры.

«С учётом экстремальной ситуации на стационарном посту ГИБДД в городе Владимире было перекрыто движение транспортного потока», — заявил начальник областной Госавтоинспекции Артур Амосов.

В сообщении МВД отмечается, что сотрудники полиции перекрыли движение, остановили автомобиль нарушителя, однако тот резко возобновил движение при попытке инспекторов ГИБДД открыть машину. Полиция не уточняет, каким образом было произведено перекрытие.

Нарушителя удалось задержать только спустя 40 минут. Им оказался житель Волгограда 1990 года рождения, которого ранее неоднократно привлекали за нарушение правил дорожного движения и лишали водительских прав. Признаков алкогольного или наркотического опьянения у него не выявлено, уточнили в ведомстве.

На опубликованном МВД видео допроса задержанного тот утверждает, что не помнит своих действий.

«Нет, я этот момент не помню», — заявил задержанный в ответ на вопрос о том, может ли он вспомнить попытки полицейских остановить его автомобиль. Говоря о причинах своего поведения, он ответил: «Без понятия».

В ходе допроса он также рассказал, что автомобиль оформлен на его отца, а владеют машиной они совместно. Кроме того, машиной пользуются в качестве легкового такси и на неё якобы оформлено соответствующее разрешение. Однако при себе нарушитель этого документа не имел, бумага якобы осталась в Волгограде.

Автомобиль нарушителя

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Комиссия изучит все обстоятельства

МВД направит во Владимир комиссию, которая займётся расследованием инцидента с живым щитом.

«Комиссией будут всесторонне изучены все обстоятельства задержания 9 февраля водителя, неоднократно нарушившего правила дорожного движения на федеральной трассе М-7 «Волга», проанализированы имеющиеся материалы, в том числе показания очевидцев, дана оценка действиям руководителей и сотрудников ДПС ГИБДД в экстренной ситуации», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Её слова приводит ТАСС.

Как отметили в МВД, если факты нарушений сотрудников полиции подтвердятся, должностные лица будут привлечены к ответственности.

По информации телерадиокомпании «Губерния-33», участники инцидента намерены пожаловаться на ГИБДД в прокуратуру. Как сообщает издание со ссылкой на очевидцев, в использованных для формирования заграждения автомобилях находились дети.

Похожий инцидент произошёл в Москве в октябре 2014 года. Инспекторы ГИБДД пытались задержать нарушителя, который передвигался на автомобиле с поддельными регистрационными знаками по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).

Для остановки злоумышленника было выставлено несколько автомобилей, однако нарушитель через некоторое время преодолел барьер и продолжил движение. Позднее он бросил автомобиль на обочине и скрылся пешком.

Аналогичная история произошла в марте 2010 года, также на МКАД. Тогда сотрудники ГИБДД остановили нескольких водителей и убедили их расставить свои автомобили поперёк проезжей части.

Нарушителей в результате этих действий задержать не удалось, их поймали позднее, 10 марта. Впоследствии ГИБДД принесла официальные извинения водителям, чьи машины использовали для формирования заслона. Позднее ГУВД Москвы отремонтировало несколько пострадавших в результате инцидента автомобилей.