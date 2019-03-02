Нетаньяху становится израильским Трампом

Генеральная прокуратура Израиля готовится предъявить премьер-министру обвинения в коррупции и злоупотреблении своим служебным положением. Сейчас многие СМИ спекулируют на том, что Биньямин Нетаньяху уже скоро сядет в тюрьму. Однако опрошенные Царьградом эксперты сомневаются в успехе его противников

Автор:

Гасанов Камран

Со вчерашнего дня иностранные и отечественные СМИ пестрят заголовками, утверждающими, что Биньямину Нетаньяху «конец», что он проиграет парламентские выборы в апреле и скоро составит компанию Берлускони, Саркози, Ольмерту и другим политикам, получившим срок за взяточничество.

Такие же неутешительные прогнозы о премьер-министре Израиля делали и в ноябре, когда после перемирия с ХАМАС в Газе партия министра обороны Авигдора Либермана «Наш дом Израиль» вышла из правящей коалиции. Тогда ходили слухи о том, что якобы скоро правительство Нетаньяху развалится. Но тот удар Биби выдержал. Выдержит ли он и этот?

Здесь удар намного мощней. Коалиционного партнёра можно заменить. В конце концов, можно пойти на компромисс с центристами. А здесь, когда выдвигаются обвинения лично против тебя, «отмазаться» будет крайне сложно. Но нет – невозможно.

Итак, в чём же заключаются обвинения, которые генпрокуратура Израиля готовится предъявить Нетаньяху? Израильский премьер фигурирует сразу в трёх уголовных делах: одно связано с подкупом, другие – с мошенничеством и злоупотреблением доверия.

Во-первых, ему вменяется секретная сделка с издателем популярной газеты Yediot Aharonot. В обмен на «положительное освещение» своей деятельности Биби премьер обещал ограничить распространение публикаций конкурирующих СМИ. Второе дело связано с подарками, которые предположительно получал Нетаньяху от бизнесменов в 2007–2016 годах. В третьем деле глава правительства обвиняется в продвижении интересов телекоммуникационной компании Bezeq, которая должна была поддерживать позитивный имидж Нетаньяху.

В общей сложности 20 членов Минюста Израиля собрали досье, состоящее из тысяч страниц и 140 свидетельств, пять из которых сделаны действующими или бывшими членами кабинета министров.

Нетаньяху эти обвинения считает «охотой на ведьм» с целью подорвать его авторитет перед выборами в Кнессет 9 апреля. Премьер-министр заявил, что коррупционные обвинения будут разрушены как карточный домик и он останется на своём посту ещё долгие годы.

Правящая партия считает заявления генпрокуратуры прямым вмешательством в электоральный процесс.

Односторонняя публикация заявлений генерального прокурора всего за месяц до выборов, не давая премьер-министру возможности опровергнуть эти ложные обвинения, является вопиющим и беспрецедентным вмешательством в выборы,

– отмечается в заявлении «Ликуда».

Фото: www.globallookpress.com

В любом случае Нетаньяху войдёт в историю. Либо он станет первым израильским премьером, который, будучи в должности, получит уголовное обвинение и, возможно, его посадят, либо станет человеком, который дольше всех возглавлял израильское правительство. Он занимает свой пост с 2009 года.

Нетаньяху в своей победе не сомневается.

«Будьте уверены, я опровергну все обвинения. В этих утверждениях нет ничего. Весь этот карточный домик рухнет», – сказал он в своей резиденции в Иерусалиме.

Противники Нетаньяху будут пользоваться коррупционным скандалом, чтобы уменьшить шансы партии «Ликуд» на предстоящих выборах. Телеканал «Аль-Джазира» уже сравнивает его с Трампом, на которого с первого дня президентства идёт травля за так называемые связи с Россией.

Подобно президенту Трампу, Нетаньяху и его союзники утверждают, что левые и либералы плетут против него заговоры с целью украсть выборы. Он говорит, что все это неоправданно,

– отмечает обозреватель катарского агентства Марван Бишара.

В отличие от США, против Нетаньяху идут не только центристы и левоцентристы, но и правые политики из партии «Ликуд», добавляет Бишара.

Фото: www.globallookpress.com

Российско-израильский писатель и публицист Исраэль Шамир сомневается, что дело дойдёт до суда, и если даже дойдёт, то у обвинительной стороны шансы невысоки.

Само обвинение против Нетаньяху мне не представляется настолько прочным и очевидным, как это видится политическими противниками Нетаньяху, которые уже давно хотят отделаться от премьер-министра. Они поэтому говорят, что это взятка. Но то, что они называют «взяткой», это довольно нормальный политический «give and take», который происходит с любым политиком в нормальной ситуации. То есть тут не стоит вопрос о том, что он что-то себе положил в карман,

– рассказал Шамир в беседе с Царьградом.

Эксперт заметил, что Нетаньяху пытается провести в парламенте так называемый «французский закон», который не разрешает судить по любому делу премьер-министра. Если этот закон будет принят, то у него всё обойдётся, полагает Шамир.

Как минимум до парламентских выборов Биби может быть спокоен, т.к. до них никаких обвинений и слушаний проведено не будет. В какой-то степени Нетаньяху даже может воспользоваться этой травлей, чтобы предстать «сакральной» жертвой и показать, что его противники либералы используют судебное дело как «политическое оружие».

Нетаньяху, возможно, и становится «вторым Трампом», но «отпевать» его ещё рано.