Нетаньяху реализует мечту Трампа в Газе

Израильские власти объявили о строительстве почти 70-километровой «умной» Стены, чтобы «запечатать» беспокойный палестинский анклав Газа. В отличие от президента США Дональда Трампа в ситуации с Мексикой, у израильского премьера Биньямина Нетаньяху это получится

Автор:

Латышев Сергей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в преддверии назначенных на 9 апреля парламентских выборов решил порадовать своих сторонников, объявив о строительстве 65-километровой «умной» бетонной Стены на границе с сектором Газа.

Это чудо инженерной мысли, призванное превратить Газу в гетто для палестинцев и прочно «запечатать» его, заменит ныне существующую железную сетку, оказавшуюся неэффективной. Строительством Стены занимается израильская армия.

Ни в испанских африканских анклавах Сеута и Мелилья, ни на границах Индии с Пакистаном и Бангладеш, ни в других странах Африки и Азии, на отдельных участках границы США с Мексикой и тем более в Европе, где строительством Стен активнее всего занимается Венгрия, нет и не предвидится ничего похожего.

Это будет Суперстена

«Мы начали работу над финальным компонентом барьера вдоль границы с сектором Газа. Новая стена уникальна по своей задумке и специально подготовлена к защите от тех угроз, которые исходят от сектора Газа, и поэтому в её конструкцию включены все меры для максимального предотвращения проникновения на территорию Израиля», - цитируют израильские СМИ главного «прораба» стройки - бригадного генерала Эрана Офира.

Всевозможные Стены на границах Израиля - печальное свидетельство ненависти, бурлящей на Святой земле, где все враждуют со всеми. Фото: Saeschie Wagner / Shutterstock.com

Глава израильских военных инженеров сообщил некоторые особенности защитного сооружения, даже бледную копию которого президент США Дональд Трамп мечтал бы увидеть на американо-мексиканской границе, проходящей примерно посередине исторической Мексики. По словам бригадного генерала, высота новой бетонной Стены составит 6 метров, общий вес - около 20 тысяч тонн.