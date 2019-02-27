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Нетаньяху прилетел на трудный разговор с Путиным вместе с женой
27 февраля 2019, 11:39 • 247 • Политика
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху прилетел в Москву вместе с женой Сарой и вышел из самолета, держась за её руку. По мнению экспертов, Нетаньяху предстоит трудный разговор с Владимиром Путиным - по поводу незаконных действий Израиля в Сирии.
Биньямин Нетаньяху в ночь на 27 февраля прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Израильский премьер взял с собой жену Сару и вышел из самолета El Al, держа её за руку, это заметно на видео из аэропорта.
Эксперты уверены, что его переговоры с президентом России будут трудными. Накануне Нетаньяху заявил, что основной темой переговоров станет иранская консолидация в Сирии. Усиление роли Тегерана в регионе крайне не нравится Тель-Авиву, который требует убрать иранцев из САР.
"Мы действуем против неё, мы атакуем их базы и продолжим действовать. Мы продолжим действовать, пока не выдворим иранцев из Сирии", - подчеркнул он.
Напомним, в феврале лидер России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани приняли участие в трёхстороннем саммите по Сирии в Сочи, в рамках которого обсуждались вопросы урегулирования конфликта в Сирии.
В Тегеране настаивают на том, что действия израильской армии в Сирии против иранских военных объектов нарушают международное законодательство и должны быть пресечены.
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