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Нетаньяху отправил "чёткое послание" Ирану о действиях Израиля в Сирии

24 февраля 2019, 18:39  •  23 • В мире
Премьер-министр убеждён, что "иранский режим" намерен "уничтожить" Израиль, поэтому он посылает Тегерану "чёткое послание" о своих действиях в Сирии. Кроме того, Нетаньяху отметил, что действия Ирана он намерен обсудить с Владимиром Путиным в ходе предстоящей встречи.
Накануне визита в Москву израильский премьер Биньямин Нетаньяху, выступая на еженедельном заседании правительства, заявил, что "действия Ирана" намерен обсудить с российским лидером.
"Я буду обсуждать с ним развитие событий в регионе и иранскую агрессию", - сказал он.
По словам Нетаньяху, еврейское государство и впредь будет действовать в Сирии против попыток Ирана закрепиться в этой арабской стране.
"У меня есть чёткое послание иранскому режиму, который намерен уничтожить Израиль: Израиль продолжит сколько необходимо действовать для блокирования иранского военного закрепления в Сирии", - цитирует высказывания премьера ТАСС.

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