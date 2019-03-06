|
Нет причин: Россия не изменит планы по поставкам оружия в Индию из-за инцидента в Кашмире - МИД
06 марта 2019, 22:24 • 41 • Политика
В МИД России отвергли возможность пересмотра планов поставок оружия Индии из-за происшествия в Кашмире. "Москва не видит причин", - гласит заявление.
Россия не будет пересматривать планы по поставкам оружия Индии из-за инцидента в Кашмире. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя конфликтную ситуацию между Индией и Пакистаном.
В МИД отметили, что Москва пока не видит поводов для того, чтобы менять планы по поставкам оружия Индии. Они будут продолжены согласно достигнутым ранее договорённостям между двумя странами.
Напомним, что в последние недели отношения между Индией и Пакистаном резко обострились. Причиной стал воздушный бой истребителей двух стран в небе над спорным регионом Кашмир.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
41
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 февраля 2019, 16:54
|
01 марта 2019, 02:39
|
01 марта 2019, 02:39
|
05 марта 2019, 00:54
|
05 марта 2019, 07:24
|
04 марта 2019, 21:39
|
05 марта 2019, 17:09