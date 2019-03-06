Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Новое качество ВМФ»: на что будут способны новейшие атомные подлодки России
В Совфеде оценили слова Порошенко о праве создавать мощные ракетные комплексы
Ребёнок за миллион: корреспондент RT стал свидетелем задержания женщины, которая...
«Письма счастья»: Конгресс попросил у русских помощи в свержении Трампа
Главная / Политика

Нет причин: Россия не изменит планы по поставкам оружия в Индию из-за инцидента в Кашмире - МИД

06 марта 2019, 22:24  •  41 • Политика
В МИД России отвергли возможность пересмотра планов поставок оружия Индии из-за происшествия в Кашмире. "Москва не видит причин", - гласит заявление.
Россия не будет пересматривать планы по поставкам оружия Индии из-за инцидента в Кашмире. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя конфликтную ситуацию между Индией и Пакистаном.
В МИД отметили, что Москва пока не видит поводов для того, чтобы менять планы по поставкам оружия Индии. Они будут продолжены согласно достигнутым ранее договорённостям между двумя странами.
Напомним, что в последние недели отношения между Индией и Пакистаном резко обострились. Причиной стал воздушный бой истребителей двух стран в небе над спорным регионом Кашмир.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
06 марта 2019, 22:24
Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений - Лавров
06 марта 2019, 12:39
Германия будет следить за Россией с помощью Airbus - СМИ
05 марта 2019, 23:39
Первые с конца: Украина упала на дно топ-40 самых влиятельных стран
Загрузка...
06 марта 2019, 19:09
"Впервые за 20 лет министра ткнули носом в трибуну Госдумы": Пользователи Сети об инциденте между Володиным и Орешкиным
06 марта 2019, 12:39
Засиделся в СИЗО? ЕСПЧ присудил Хорошавину €5,1 тыс. компенсации
06 марта 2019, 09:24
Пентагон бросил $63,3 млн на создание американского конкурента российскому гиперзвуку
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2019, 16:54
Нетаньяху предупредил Путина о войне с "сухопутным вторжением" и "ракетным ударом" - СМИ
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов
01 марта 2019, 02:39
Керченская провокация: США предостерегли Украину
05 марта 2019, 00:54
Прощай, родимый экипаж: «Ополченка» сбежала на Украину
05 марта 2019, 07:24
Украинские СМИ «разместили» в Азовском море, где «бычки еле-еле под воду спинные плавники прячут», 8 подлодок России
04 марта 2019, 21:39
Шутки кончились: Путин поставил США на место
05 марта 2019, 17:09
Россия приступает к спасению Венесуэлы. "Что, если у них снова получится?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.