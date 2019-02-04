«Неравное уравнение»: в России ответили на предложение передислоцировать ракеты 9М729 за Урал

Российские парламентарии раскритиковали предложение депутатов бундестага ФРГ, которые посоветовали Москве перебросить ракеты 9М729 за Урал ради сохранения ДРСМД. Политики отмечают, что переговоры по проблематике соглашения возможны лишь в том случае, если коллективный Запад перейдёт от ультиматумов к конструктивному диалогу. Российские сенаторы подчеркнули, что вопросы размещения вооружений на территории страны определяют лишь президент и министр обороны, и предостерегли от вмешательства в дела другого государства. Эксперты отмечают, что немецким политикам стоит направить усилия на переговоры с Вашингтоном, поскольку именно из-за позиции США разрушается существующая система контроля за вооружениями.

Российские политики и эксперты критически отреагировали на предложение депутатов парламента ФРГ, которые посоветовали Москве перебросить за Урал ракеты 9М729 для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Отметим, США утверждают, что этот боеприпас нарушает соглашение, однако никаких доказательств не приводится. В Москве убеждены, что успешная работа по вопросу сохранения ДРСМД невозможна до тех пор, пока Запад не перейдёт от политики ультиматумов к конструктивному диалогу.

Так, глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на то, что пока ряд членов бундестага предлагают России перебросить свои вооружения подальше от ЕС, другие политики Старого Света прямо призывают США разместить в Европе ракеты с ядерными боеголовками.

«В ФРГ призывают Россию разместить свои ракеты за Уралом, а глава МИД Польши зовёт США установить ядерные ракеты в Польше — поближе к границам России. Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО», — написал сенатор в Twitter.

«Разумеется, в мирных целях, без мысли о том, чтобы угрожать России», — скептически добавил Пушков.

Напомним, депутат внешнеполитической комиссии бундестага Родерих Кизеветтер (ХДС) и зампред СДПГ Рольф Мютцених независимо друг от друга призвали Россию разместить крылатые ракеты 9М729 «далеко на востоке, чтобы Европа находилась вне их досягаемости». Более того, российские ракеты предлагается размещать в условиях «неукоснительной и постоянной проверки». Грубо говоря, приставить к каждому комплексу по наблюдателю.

При этом в материале Frankfurter Allgemeine отмечается, что подобное предложение якобы должно способствовать «установлению доверия для начала новых переговоров с Москвой».

По словам член-корреспондента Академии военных наук, политолога Сергея Судакова, вряд ли можно говорить о каком-либо установлении доверия путём вмешательства в дела другой страны, поскольку такие действия напрямую нарушают её суверенитет.

«Как только какая-то страна пытается навязать точку зрения, как другой стране следует себя вести, — это уже является нарушением суверенитета. Они должны чётко понимать, что угроза возникает не из-за того, что Россия выходит из ДРСМД, а из-за того, что США вступают в эпоху шантажа — именно они шантажируют европейских коллег и партнёров «страшной» Россией», — отметил Судаков.

Собеседник RT добавил, что в сложившейся ситуации западные страны заняли однобокую позицию, согласно которой вся вина на возможную денонсацию ДРСМД возлагается на Россию, а любые доказательства невиновности Москвы не рассматриваются.

«В этих условиях никогда и никто не может быть услышан, потому что Америка научилась назначать виновных», — заключил эксперт.

«В угоду капризам США»

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT напомнил, что ракета 9М729 стоит на вооружении комплексов «Искандер», которые дислоцированы в Калининградской области.

«В угоду капризам американцев мы ничего передислоцировать не собираемся... Суверенному государству такие предложения, где и как размещать свои ракеты на своей территории, делать некорректно», — подчеркнул сенатор.

По его словам, во-первых, США всегда действуют с позиции силы, а во-вторых, в сложившейся ситуации было бы неплохо, чтобы немецкие политики (как представители страны — союзника по НАТО) говорили на тему сохранения ДРСМД с Вашингтоном, а не с Москвой.

Отметим, депутаты бундестага разошлись в своей оценке возможного размещения в будущем американских ракет средней дальности наземного базирования в Европе. Однако и Кизеветтер, и Мютцених посчитали, что если Москва «всё же решит перебросить 9М729 за Урал», было бы разумно, чтобы Вашингтон разрешил российской стороне проинспектировать дислоцированные в Румынии ракеты-перехватчики.

«Не может быть никаких условий со стороны германского парламента или какой-либо другой страны для России. Это наша территория, и за её целостность отвечают Верховный главнокомандующий и министр обороны. Поэтому размещение вооружённых сил на территории РФ должны определять только они и только в интересах сохранения суверенитета и территориальной целостности», — заявил член Совета Федерации Игорь Морозов.

По его словам, российская сторона уже предельно чётко обозначила свою позицию по вопросу ДРСМД. Так, Владимир Путин поручил главам Минобороны и МИД больше не инициировать никаких переговоров касательно этого соглашения, пока в Вашингтоне «не созреют для того, чтобы вести равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике».

Проверка боем: почему в США опасаются перерасхода средств на модернизацию армии «Полагаю, все точки над «i» расставлены. Американцы осознанно идут на слом всей системы контроля за вооружениями и хотят приступить к созданию новых видов вооружения. И поэтому ни при каких обстоятельствах передислокации быть не должно», — подчеркнул сенатор.

Собеседник RT добавил, что соответствующие решения уже давно были приняты в Вашингтоне, поскольку американская сторона с 2017 года приступила к разработке новых ракет средней дальности и получила на эти цели финансирование из бюджета.

«Нам нет больше необходимости вести переговоры с американцами на этот счёт. Европейцы, что бы они ни предпринимали, в любом случае будут находиться под влиянием США. И поэтому бундестагу нужно в первую очередь рассмотреть вопросы вывода американского ядерного оружия со своей территории. И только после этого что-то предлагать России», — подытожил парламентарий.

С 2 февраля Соединённые Штаты приостановили соблюдение условий ДРСМД. После этого Россия в ответном порядке приостановила своё участие в соглашении, оставив за собой право действовать зеркально в том, что касается разработки, производства и развёртывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, — для обеспечения своей национальной безопасности.