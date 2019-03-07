«Необходимый мобилизационный ресурс»: почему Минобороны РФ рассчитывает на сохранение призывной системы

Минобороны России не собирается отказываться от призыва граждан на военную службу. Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. Сейчас в армии служат более 380 тыс. контрактников, а уже к 2025 году численность профессиональных кадров в ВС должна увеличиться до 475 тыс. Профессиональными кадрами комплектуются боевые части постоянной готовности, а призывники составляют основу мобилизационного ресурса. Эксперты полагают, что такой подход оборонного ведомства соответствует экономическим возможностям России и адекватен характеру военных угроз.

Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда» заявил, что Минобороны намерено и в дальнейшем сохранять призывную систему комплектования вооружённых сил. По его словам, на сегодняшний день число контрактников превышает количество призывников в пропорции 1,7 к 1 (58 и 42%).

«В последние годы значительно увеличена численность проходящих военную службу по контракту… Вместе с тем с учётом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса, а также исходя из финансово-экономических возможностей государства ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен», — сказал Бурдинский.

По состоянию на декабрь 2018 года службу по контракту в рядах российской армии проходили 384 тыс. человек, по призыву — более 260 тыс. человек. В планах Минобороны РФ — увеличить к 2025 году численность профессиональных кадров до 475,6 тыс. При этом количество призывников будет сокращено до 220 тыс.

Военнослужащие РФ отрабатывают учебные задачи

© Минобороны РФ

Как неоднократно отмечали в оборонном ведомстве, основная причина перехода вооружённых сил на контрактную основу заключается в том, что в войска поступает всё больше сложного вооружения. И навыки, полученные солдатом-срочником, недостаточны для эффективного обслуживания и эксплуатации новой военной техники.

«Управление современным вооружением, которое поступает в подразделения, требует от военнослужащего высокой квалификации и знаний. Призывник за год службы не может освоить этот багаж знаний. Поэтому увеличение доли контрактников привело к тому, что уровень профессионализма и боевой выучки в армии значительно возрос», — пояснил в беседе с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Как отметил эксперт, контрактниками обеспечиваются боевые части постоянной готовности, а из призывников формируется мобилизационный ресурс, который будет задействован в случае широкомасштабной агрессии против России. По этой причине в России необходимо сохранить призывную систему, считает Леонков.

На этапе реформ

Строительство контрактной армии в России началось ещё в 1990-е. В мае 1996 года президент РФ подписал указ №772 о полной отмене в стране системы призыва. Согласно документу, в 2000 году вооружённые силы должны были полностью перейти на контрактную основу. Однако указ главы государства не был выполнен из-за тяжёлой экономической ситуации и отсутствия необходимого числа желающих.

Очередная попытка перевести армию на контрактную основу была предпринята в первой половине 2000-х. 25 августа 2003 года правительство РФ утвердило федеральную целевую программу «Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей на 2004—2007 годы».

Главным образом на контрактную основу переводился сержантский состав. Первым соединением, укомплектованным профессионалами, стала 42-я гвардейская мотострелковая дивизия (Ханкала, Чечня). Этот опыт позволил усовершенствовать систему отбора профессиональных военнослужащих.

В то же время Минобороны столкнулось с проблемами в поисках подходящих кадров. В интервью «Красной звезде» в ноябре 2005 года главком Сухопутных войск генерал-полковник Алексей Маслов указал на острый дефицит кандидатов на должности механиков-водителей боевых машин пехоты, танков, самоходных артиллерийских установок, наводчиков-операторов БМП, специалистов радиоэлектронной разведки.

В беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин отметил, что перевод на контрактную основу воспринимался руководством страны как универсальный способ сократить численность вооружённых сил, улучшить уровень жизни военнослужащих и повысить их профессионализм.

«После распада СССР России досталась громоздкая военная машина, которая нуждалась в весьма радикальных реформах. В частности, было необходимо оптимизировать численность солдат и офицеров, сделать так, чтобы в войсках остались лучшие кадры. При этом крайне важно было повысить зарплаты сохранившим свои должности военнослужащим. Все эти вопросы, насколько я понимаю, был призван решить переход на контракт», — пояснил Козюлин.

По мнению эксперта, государству не удалось реализовать этот план в 1990-х из-за нехватки финансов и низкого авторитета вооружённых сил в обществе. Во второй половине 2000-х годов ситуация стала выправляться в основном за счёт роста заработных плат и улучшения условий службы, полагает Козюлин.

Военнослужащие России на учениях

© Минобороны РФ

Также руководство РФ учло жалобы командного состава армии на слабый уровень подготовки лейтенантов. В результате число военных кафедр было сокращено примерно в четыре раза — до 54. В 2008 году Минобороны создало при гражданских вузах учебно-военные центры. В 2018 году ведомство запустило программу полной замены военных кафедр.

Сегодня выпускник университета, получивший воинскую специальность, либо увольняется в запас, либо заключает контракт с Минобороны. В июле 2018 года замглавы военного ведомства РФ Николай Панков сообщил, что военную подготовку в РФ проходят 61 тыс. студентов, 44,7 тыс. из них — будущие офицеры, 16,5 тыс. — сержанты и солдаты.

«Сохранение призыва будет актуальным»

Рост числа контрактников позволил Минобороны облегчить гражданам тяготы срочной службы. С 2008 года молодые люди отправляются в армию на 12 месяцев вместо прежних двух лет службы. Каждые полгода (весенний и осенний призыв) в войска ежегодно направляются около 130 тыс. срочников.

В декабре 2015 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что контрактников в вооружённых силах впервые стало больше, чем призывников. На тот момент службу проходили 352 тыс. профессиональных кадров. При этом укомплектованность армейских подразделений личным составом доведена до 92% (сейчас — 95—100%).

В настоящее время контрактники составляют подавляющее большинство личного состава подразделений армейского спецназа, морской пехоты, Воздушно-десантных сил и ВМФ. Солдаты-срочники, как правило, задействованы для охраны военных объектов и эксплуатации несложной военной техники.

Минобороны старается набирать на службу по контракту граждан с высшим и средним специальным образованием. С 2014 года военное ведомство предлагает выпускникам вузов отслужить два года по контракту вместо года срочной службы. Затем у солдат появляется возможность заключить договор ещё на три года.

Такая политика приносит плоды. Например, около 40% российских десантников получили высшее или неоконченное высшее образование. Как ожидает командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, в 2020 году доля контрактников в крылатой пехоте увеличится на 10% и достигнет 80%.

Для привлечения на службу по контракту Минобороны использует разнообразные инструменты. Ежегодно военное ведомство проводит сотни агитационно-пропагандистских кампаний, отдавая предпочтение образованным гражданам.

Также Минобороны гарантирует военнослужащим предоставление возможностей для профессиональной самореализации, социальные привилегии, право на льготную ипотеку после пяти лет службы и достойную оплату труда при сохранении 40-часовой рабочей недели.

Новобранцы российской армии

© Минобороны РФ

Основным фактором, который сдерживает рост числа профессиональных кадров, являются финансовые ограничения, предусмотренные оборонным бюджетом. В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что процесс перевода армии на контрактную основу происходит «медленнее, чем планировалось». Однако глава государства подчеркнул, что потребность ВС в срочниках будет неуклонно сокращаться.

Алексей Леонков считает, что текущее соотношение в войсках контрактников и срочников является оптимальным с учётом экономических возможностей РФ и характера военных угроз. По его мнению, уровень профессионализма вооружённых сил далеко не всегда определяется способом комплектования. В качестве примера эксперт назвал армию Израиля, костяк которой составляют призывники.