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Немцы развенчали миф об энергозависимости ЕС от "Северного потока - 2"

14 февраля 2019, 05:09  •  93 • В мире
Издание Deutsche Welle развенчало пять популярных мифов о "Северном потоке - 2", среди них энергозависимость и "подсаживание на энергетическую иглу" Россией стран Европы.
Немецкие журналисты опубликовали материал с пять устоявшимися заблуждениями по поводу "Северного потока - 2", сообщает Утро.ру.
Издание Deutsche Welle пишет, что первое заблуждение в том, что прокладку российской трубы уже не остановить, поскольку ЕС одобрил поправки в Третий энергопакет. Это действительно означает, что Евросоюз не может прикрыть проект. Но, как пишет Deutsche Welle, проблемы может создать президент США Дональд Трамп, наложив санкции на высокоспециализированные компании - Allseas Group из Швейцарии и Нидердандов и Saipem из Италии. Они являются владельцами кораблей-трубопрокладчиков в проекте.
Второй миф, по версии издания: газопровод увеличивает энергозависимость Европы от России. Как пишет автор статьи, Москва прокладывает одновременно как "Северный поток - 2", так и "Турецкий поток", для того чтобы сократить, а в дальнейшем и прекратить транспортировку газа через Украину. Автор указывает, что это всего лишь перенаправление ресурса, а не "подсаживание на энергетическую иглу".
Третий миф - газ "Северного потока - 2" предназначен только для ФРГ. Deutsche Welle сделал анализ ресурсозависимости и конкретно для Германии. Конечная точка потока находится у немецкого Грайфсвальда, где две его нитки будут подключены к двум веткам газопровода EUGAL общей мощностью 51 млрд куб.м, которые закончатся в Чехии. Таким образом, 90% газа "Северного потока - 2" идут по ФРГ транзитом. Из Чехии газ идёт в австрийский Баумгартен, где и находится газовый хаб, оттуда - на юг в Италию. Рим является крупнейшим покупателем российского голубого топлива.
Четвертое заблуждение, что немцы замёрзнут без "Северного потока - 2". По данным СМИ, в ФРГ газом отапливается половина жилого сектора, их них российским - меньше половины. Доля "Газпрома" на рынке - меньше 40%.
Пятый миф, запущенный в Сети, "Северный поток - 2" начнёт работу в этом году.
Согласно официальному графику, первая нитка до Чехии должна быть проложена только к концу 2019 года, окончание проекта планируется на конец 2020-го. Полную мощность поток сможет выдавать при самых благоприятных обстоятельствах не раньше весны 2021 года.

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