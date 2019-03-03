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Немецкий политик сравнил Крым с Берлином в прошлом веке

03 марта 2019, 19:39  •  65 • Политика
Как заявил немецкий политик Андреас Мауре, обсуждение темы статуса Крыма на Западе постепенно сходит на нет, и только Украина пытается вернуть вопрос в международную повестку при помощи провокаций. Он также сравнил полуостров с Берлином в 90-е годы прошлого века.
Полемика вокруг темы вхождения Крымского полуострова в состав России на Западе постепенно стихает. Об этом заявил глава фракции партии "Левые" в парламенте немецкого города Квакенбрюк (Нижняя Саксония) Андреас Мауре.
Как утверждает политик, международное сообщество понимает необратимость процесса интеграции региона, и только Киев постоянно предпринимает усилия вернуть крымский вопрос в актуальную повестку, организовывая все новые провокации.
"Все высказывания нынешних политиков Украины, которые говорят, что смогут вернуть Крым, на Западе всерьез уже не воспринимают, так как понимают, что это невозможно", - приводит РИА Новости слова Маурера.
Он также в позитивном ключе сравнил современный Крым с Берлином в 90-х годах прошлого века, когда активно велась стройка и наблюдались колоссальные преобразования в объединенной Германии.

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