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Немецкий политик рассказал о причинах недопуска Украины в НАТО

17 февраля 2019, 14:09  •  284 • Украина
Германия и Франция отказали Украине в приёме в НАТО в 2008 году, исходя из российских интересов с точки зрения Берлина и Парижа. Об этом заявил замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф.
 
© Михаил Маркив РИА Новости
 

«Возможно, у Украины не было бы таких сложностей, как сейчас, если бы она была членом НАТО. Поэтому я могу понять, что в Киеве об этом думают. В 2008 году Германия и Франция сказали, что Украина не может стать членом альянса, и многие говорят, что это было тогда ошибкой. Мы сделали это, учитывая российские интересы с германо-французской точки зрения», — сказал он РИА Новости.

Ранее США пообещали поддерживать стремление Украины вступить в НАТО.

Также украинский лидер Пётр Порошенко анонсировал подписание закона о курсе Украины в ЕС и НАТО.

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