«Нелегитимность заложена в самой процедуре»: как 65 лет назад Крым был передан Украине

19 февраля 1954 года президиум Верховного Совета СССР издал указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». Историки отмечают, что это решение стало грубым нарушением законодательства Советского Союза и, соответственно, было нелегитимным. Однако исследователи до сих пор не могут прийти к единому выводу о том, что именно подтолкнуло руководство страны к изменению статуса Крыма и кому принадлежала инициатива по передаче полуострова Украине. Эксперты добавляют, что в постсоветское время, ещё до референдума 2014 года, крымчане говорили о незаконности решения, принятого в хрущёвскую эпоху, и выступали за возвращение региона в состав России.

Часть Крымского полуострова входила в состав Древнерусского государства ещё в эпоху Средневековья. Восточный Крым был частью возникшего в конце Х века Тмутараканского княжества. Однако уже в середине XII столетия его земли, по свидетельствам историков, перешли под контроль Византии, а ещё примерно через 100 лет вошли в состав Золотой Орды.

В середине XV века Золотая Орда распалась и на полуострове возникло отдельное Крымское ханство. На юге Крыма в это время существовали генуэзские города и независимое христианское княжество Феодоро. Но в 1475 году на полуостров высадился турецкий десант, который уничтожил Феодоро и покорил генуэзские города. Три года спустя и Крымское ханство признало себя вассалом Османской империи. Из Крыма совершались регулярные набеги на Россию, Польшу и Великое княжество Литовское. По оценкам учёных, за 250 лет с территории государств Восточной Европы в Османскую империю было угнано около 3 млн рабов.

Русско-турецкая война 1828—1829 годов. Переход русских войск через горы Саганлу 14 июня 1829 года. Литография из фондов Государственного исторического музея в Москве. Репродукция

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В ходе Русско-турецкой войны 1735—1739 годов летом 1736-го в Крым прорвалась российская армия под руководством генерала Бурхарда Миниха, но она была вынуждена отступить из-за болезней и нехватки продовольствия. После поражения в войне с Россией 1768—1774 годов Османская империя по условиям Кючук-Кайнарджийского мирного договора отказалась от любых прав на полуостров. В 1783 году татарские старшины присягнули на подданство России и Крым манифестом Екатерины II был включён в состав империи.

Российский Крым

В 1796 году Крым вошёл в состав Новороссийской губернии, а в 1802-м была создана отдельная Таврическая губерния с центром в Симферополе. Основанный в 1783 году Севастополь в начале XIX века получил особый статус крепости и был выведен из-под гражданского управления.

И. Айвазовский. Приезд Екатерины II в Феодосию. 1883

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В годы Гражданской войны Крым неоднократно переходил от одной воюющей стороны к другой, каждая из них пыталась формально изменить статус региона. В итоге в конце 1920 года на полуострове была установлена власть Советов. 18 октября 1921-го в составе РСФСР появилась Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика. Вместе со всей Советской Россией она в 1922 году стала частью СССР.

В годы Великой Отечественной войны на территории Крыма развернулись ожесточённые бои.

«Особенно сильно во время войны пострадал Севастополь. Город был практически стёрт с лица земли, и вскоре после освобождения в нём начались масштабные восстановительные работы. 29 октября 1948 года президиум Верховного Совета СССР предоставил ему особый статус самостоятельного административного центра, города республиканского подчинения. Вскоре после этого при Совмине РСФСР было создано специальное управление по восстановлению Севастополя — почти что на правах министерства», — рассказала в беседе с RT заведующая отделом сравнительного законодательства Института стран СНГ Валентина Гойденко.

Крымская АССР, в свою очередь, в 1946 году была преобразована в Крымскую область РСФСР.

Руины Севастополя, Великая Отечественная война 1941—1945 годов

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Нелегитимная процедура

25 января 1954 года в ходе заседания Президиума ЦК КПСС был озвучен и утверждён проект указа президиума Верховного Совета СССР о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР.

«Против изменения статуса Крыма открыто выступил первый секретарь Крымского обкома Компартии Павел Титов. Однако решение «наверху», очевидно, уже было принято. Поэтому Титова из-за его позиции сняли с должности и, лишив самостоятельного статуса, перевели работать в Москву, где он стал заместителем министра совхозов СССР по кадрам», — рассказал RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Позднее, 5 февраля 1954-го, Совмин РСФСР издал постановление о целесообразности отказа от Крымской области.

«Согласно советскому законодательству, любые инициативы по территориальным вопросам изначально должны были исходить от республик. К ведению союзных властей относилось только утверждение соответствующих решений, принятых на республиканском уровне. В данном случае инициатива исходила от президиума ЦК, что являлось грубым нарушением самих принципов организации государства», — отметила Валентина Гойденко.

Эксперт подчеркнула, что и в дальнейшем республиканские и союзные власти в вопросе принадлежности Крыма продолжили действовать с явными нарушениями закона. После постановления Совмина РСФСР от 5 февраля президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление о передаче Крымской области в УССР и направил документ на утверждение президиума Верховного Совета СССР. 19 февраля президиум ВС СССР издал Указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР».

«Нелегитимность была заложена в самой процедуре. Вместо соответствующих советов решения принимались президиумами — небольшими группками людей. Всё это и близко не имело отношения к законности», — подчеркнула Гойденко.

26 апреля 1954 года Верховный Совет СССР, не имея необходимых решений республиканских советов, принял закон «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР», утвердивший указ Президиума от 19 февраля. В Конституцию СССР были внесены соответствующие изменения, касавшиеся нового административно-территориального деления РСФСР и УССР.

Торжество волюнтаризма

«Существуют различные версии относительно причин передачи Крыма в состав УССР. В официальных документах ссылались на территориальную близость и экономические связи», — рассказала Гойденко.

Современные украинские политологи часто утверждают, что Крым в 1950-е годы лежал в развалинах, и руководство УССР его буквально спасло. Однако объективная статистика полностью опровергает подобные утверждения. Ведущий научный сотрудник ИРИ РАН, доктор исторических наук Геннадий Санин в своей книге «Крым. Страницы истории» приводит данные о том, что уже в ходе четвёртой пятилетки (1946—1950 гг.) экономика Крыма в целом была восстановлена до показателей довоенного уровня, а промышленное производство выросло с той поры на 8%.

По словам Валентины Гойденко, одним из мотивов передать Крым Украине историки называют 300-летие Переяславской Рады. Эксперт называет жест советских властей «дорогим подарком к памятной годовщине», демонстрацией степени братства народов «в PR-целях».

Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Хрущёв

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«Иногда звучит точка зрения о том, что на решение о передаче Крыма повлияли Георгий Маленков или Климент Ворошилов. Однако она, по сути, бездоказательна. Всё свидетельствует о том, что инициатором данного процесса изначально был Никита Хрущёв, принявший соответствующее волюнтаристское решение, а затем заставивший все органы республиканской и союзной власти быстро воплотить его в жизнь. У него было два веских мотива. Во-первых, он хотел затушевать вопрос репрессий, развернутых в своё время с его лёгкой руки на Украине, а, во-вторых, — заручиться поддержкой партийной элиты УССР во внутриполитическом противостоянии», — рассказал Кошкин.

В свою очередь, Валентина Гойденко отмечает, что решение о передаче Крыма УССР было нелегитимным не только с точки зрения советских законов, но и с позиции международного права.

«Если речь идёт о передаче территорий, то она обычно сопровождается референдумами и договорами, определяющими в дальнейшем её статус. В данном случае никакого договора не заключали, и у народа Крыма ничего не спрашивали. Жители полуострова стали заложниками волюнтаризма», — заявила Валентина Гойденко.

По её мнению, позиция лидеров западных государств, пытающихся сегодня отстаивать тезис об украинской принадлежности Крыма, выглядит довольно странно. Ведь изначально в составе УССР полуостров оказался в нарушение демократических принципов в результате грубого игнорирования воли самих людей.

«Позиция США и других членов НАТО по Крыму сегодня ничего общего с правом не имеет. Они исходят из того, что Крым — это ключ к Чёрному и Азовскому морям, необходимый им для того, чтобы «затянуть петлю анаконды» вокруг России», — уверен Кошкин.

Самые масштабные нарушения советского законодательства, по мнению Валентины Гойденко, были связаны со статусом Севастополя.

«Если по Крыму хотя бы принимали какие-то решения и подписывали документы, то о Севастополе, имевшем особый статус, просто промолчали. Ни в каких документах он не фигурировал, и никаких оснований для его передачи в принципе не было. Потом на Украине пытались оправдать контроль над Севастополем тем, что он вместе с Крымом платил партийные взносы. Но с юридической точки зрения это ничтожно», — пояснила эксперт.

Крым и Севастополь, по её словам, вопреки утверждениям, звучащим сегодня из Киева, так и не стали родными для Украины.

«Крымчане чувствовали себя на Украине чужими, а для Киева полуостров был как неродной ребёнок. Его практически не развивали», — констатировала Гойденко.

Решение 1954 года Андрей Кошкин назвал «бомбой замедленного действия», которая сработала в 1991-м, а затем и в 2014 году, когда Крым в результате прошедшего референдума воссоединился с Россией.

«Никита Хрущёв, к сожалению, заложил основы для конфликта, который рано или поздно должен был вспыхнуть. Крымчане уже в начале 1990-х попытались выйти из состава Украины. В Москве их тогда не поддержали, но их нахождение в составе Украины не могло длиться до бесконечности в любом случае. Акт о передаче Крыма Украине воспринимался ими как противоестественный и незаконный», — подытожил Кошкин.