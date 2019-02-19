Неконкурентная борьба: смогут ли США заставить Китай принять торговое соглашение на их условиях

Соединённые Штаты и Китай начинают новый раунд переговоров по окончанию торговой войны между двумя странами. В Вашингтоне с 19 февраля пройдёт ряд встреч на министерском уровне, на которых среди прочего будет обсуждаться обещание КНР нарастить импорт товаров из США. При этом американская сторона считает, что в новый договор нужно включить пункты о дополнительных ограничительных мерах, чтобы принудить Китай к его выполнению. Эксперты полагают, что Пекин не пойдёт на такое соглашение, а администрация Трампа использует политическое давление как средство недобросовестной конкуренции.

Во вторник, 19 февраля, в Вашингтоне стартуют переговоры между США и Китаем по поводу торговых отношений двух стран. Американскую сторону будет представлять вся верхушка «экономического крыла» администрации Трампа: глава Минфина Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, глава Нацсовета по экономике Ларри Кудлоу, торгпред США Роберт Лайтхайзер и глава Нацсовета по торговле Питер Наварро.

При этом встречи на высоком уровне пройдут 21 и 22 февраля. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, среди прочего стороны будут обсуждать обещание Китая существенно нарастить импорт товаров и услуг из США в обмен на послабление тарифной политики Вашингтона.

Ранее сам Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут отложить намеченное на 1 марта повышение пошлин на китайскую продукцию в случае достижения прогресса по вопросу торгового соглашения между странами.

Однако вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант считает, что для закрепления успеха на переговорах американской стороне нужно принудить Китай к выполнению договора с помощью дополнительных мер давления.

«Без мер по обеспечению соблюдения обязательств это соглашение будет несостоятельным. Ключевых моментов будет два: выполнение его условий и меры, позволяющие этого добиваться. Соответственно, обе стороны должны соблюдать договорённости, выполнять обязательства, а также согласовать обязывающие механизмы, благодаря которым они смогут быть уверенными в том, что действие соглашения будет устойчивым и прозрачным», — заявил Бриллиант в эфире телеканала CNBC.

По словам вице-президента Торговой палаты США, такие меры могут включать в себя «моментальное возвращение» к прежнему уровню тарифов, если США посчитают, что Китай не выполняет условия сделки. Кроме того, чиновник предложил отложить снижение тарифов с 10% до нуля и привязать его к тому, как Пекин выполняет условия договора.

Уступки и предложения

Власти КНР не согласятся на подобные условия, поэтому переговоры предстоят сложные, отметил в разговоре с RT директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин.

«США назвали крайний срок — 1 марта, если до этой даты сторонам не удастся достичь соглашения, то Соединённые Штаты будут и дальше повышать тарифы и оказывать давление, но уже другого характера», — пояснил эксперт.

По его словам, американская сторона расценивает Китай как главную долгосрочную угрозу для своих интересов.

«Трамп говорил о том, что понимает действия Китая, так как КНР действует в своих интересах, и уважает Си Цзиньпина за то, что он их отстаивает. Однако интересы Китая противоречат целям США, поэтому необходимо оказывать на него давление, чтобы Пекин не смог экономически стать вровень с США и оказывать политическое влияние», — отметил Лукин.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Reuters

© Jonathan Ernst

При этом старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин полагает, что попытка включить в соглашение пункт об ограничительных мерах поставит под угрозу весь ход переговоров.

«Попытка предложить такую норму или ввести такое соглашение будет означать, что США не нужен никакой компромисс. Они просто торпедируют сами переговоры, провоцируют китайцев на то, чтобы те встали и ушли. Есть вещи, которые вынести нельзя. Но в реальности, я думаю, такое предложение — просто мера давления на КНР на данный момент. Когда дойдёт до дела, всё-таки от своих безумных требований американцы откажутся», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Напомним, торговая война между США и Китаем началась в 2018 году, после того как было объявлено, что торговый дефицит в отношениях с КНР достиг отметки $375 млрд. При этом администрация Трампа обвинила китайскую сторону в краже американских технологий и интеллектуальной собственности.

В качестве «ответной меры» Вашингтон установил тарифы в 25% на сталь и 10% на алюминий, затем 25-процентная ставка затронула импорт товаров из КНР на общую сумму $50 млрд.

Позднее США ввели ещё одну 10-процентную пошлину на товары из Китая на сумму $200 млрд. Этот тариф должен был вырасти до 25% с 1 января, но в декабре Дональд Трамп принял решение о 90-дневном моратории на это решение.

Камень преткновения

Отметим, что накануне нового раунда переговоров официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан заявил, что Вашингтон хочет заблокировать промышленное развитие Китая.

«Они пытаются придумать предлог для подавления естественного развития китайских производств», — заявил китайский дипломат, обвинив США в использовании политических инструментов для давления на экономику КНР.

Штаб-квартира компании Huawei

Reuters

© Thomas Suen

Такое заявление было сделано в связи с ситуацией с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei. В конце января 2019 года Минюст США предъявил компании, её финансовому директору Мэн Ваньчжоу и дочерним предприятиям Huawei — Device USA и Skycom — обвинения более чем по 20 пунктам.

В обвинительных заключениях указаны такие преступления, как сговор, мошенничество при проведении банковских операций, нарушение закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» (IEEPA) и другие.

При этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля вице-президент США Майк Пенс заявил, что Huawei и другие телекоммуникационные компании Китая угрожают безопасности других государств. По его словам, конфиденциальная информация с устройств этих компаний якобы попадает в распоряжение китайских спецслужб.

Представитель МИД КНР Гэн Шуан ответил, что такие заявления ошибочны и основаны на предрассудках, и заявил, что администрация Трампа прибегает к политическим методам давления в торговой сфере.

«Использование политических методов в качестве рычагов экономического воздействия следует считать негуманной и несправедливой мерой», — подчеркнул китайский дипломат.

Недобросовестная конкуренция

Информационная безопасность — лишь формальный предлог для администрации Трампа, которая использует его для неконкурентной борьбы с китайскими компаниями, полагает Александр Лукин.

«Китай, по мнению США, — это авторитарное государство, которое использует подобные компании для шпионажа в рамках интеллектуальной собственности. Однако на самом деле США пытаются вытолкнуть этих крупнейших конкурентов с рынка. США запретили союзникам позволять китайским компаниям, включая Huawei, участвовать в своих госконтрактах, государственных программах. Конкурентная борьба между Соединёнными Штатами и КНР идёт сразу в двух областях — геополитической и экономической», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Василий Кашин напомнил, что устранение конкурентов методами политического давления и санкциями — обычная практика для США. В данном случае американская сторона расценивает КНР как главную долгосрочную угрозу своим интересам, добавил эксперт.

«Только Китай обладает ресурсами, которые позволяют бросить вызов США. Китай уже обладает сравнимыми с США масштабами экономики, и ни одна другая страна близко к этому не подойдёт в обозримом будущем», — отметил Кашин.

Поэтому Вашингтон будет и дальше применять свой политический ресурс для воздействия на Пекин, а также тарифы и санкции для давления на китайскую экономику, заключил эксперт.