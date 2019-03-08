Соединённые Штаты намерены изменить организационно-командную структуру вооружённых сил и тактику боя. Об этом заявил директор Центра совершенствования боевых навыков генерал-лейтенант США Эрик Уэсли. По его словам, последние 15 лет американская армия воевала против террористов — заведомо более слабого противника, — используя бригадную систему. Однако крупномасштабные боевые действия требуют создания дивизий, корпусов и полевых армий. В первую очередь Пентагон обеспокоен развитием ВС России и Китая. По словам экспертов, Вашингтон пытается найти способы для того, чтобы сохранить за собой статус мирового гегемона.

Директор Центра совершенствования боевых навыков генерал-лейтенант США Эрик Уэсли заявил, что в ближайшие пять лет армию Соединённых Штатов ожидают радикальные изменения в организационно-командной структуре и тактике ведения боевых действий. Видеозапись выступления офицера опубликована на сайте Центра новой американской безопасности в Вашингтоне.

Уэсли сообщил, что вооружённые силы США будут совершенствоваться в соответствии с доктриной «многосферных операций» (Multi-Domain Operations, MDO). Она направлена на борьбу с противниками, которые способны нивелировать текущие боевые возможности армии Соединённых Штатов на различных театрах военных действий (ТВД).

«Мы будем стремиться выстроить структуру соединений крупнее бригады — дивизий, корпусов и даже, возможно, полевых армий — таким образом, чтобы они могли решать на соответствующих театрах военных действий задачи, которые иначе решить было бы невозможно», — сказал Уэсли.

Генерал-лейтенант Эрик Уэсли

© Кадр: видео YouTube / Fort Benning

По мнению генерала, последние 15 лет ВС США опирались на опыт боевых действий против различных повстанческих формирований, где была востребована бригадная система. Однако данную тактическую единицу неразумно использовать в крупномасштабных операциях. В связи с этим Уэсли призвал внедрять в армию новые образцы вооружений уже после формирования «соответствующей организационной структуры».

«К примеру, для использования высокоточного оружия повышенной дальности требуется правильно выстроенная система управления огнём на театре военных действий. Если начать оснащать части новыми средствами ПВО и ПРО, нужна оргструктура, в рамках которой они будут действовать. Это не может работать только на уровне бригады, эта система должна охватывать все уровни военной организации», — заявил Уэсли.

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский пояснил, что концепция MDO предполагает комплекс мероприятий по достижению превосходства над высокотехнологичными противниками, такими как Россия и Китай. С реализацией «многосферных операций» США рассчитывают нивелировать возможности Москвы и Пекина во всех средах боевых действий.

«Если говорить простым языком, то современное американское командование полагает, что пока армия гонялась за ближневосточными террористами, Россия и Китай стремительно развивали свои вооружённые силы. В результате американская армия оказалась приспособлена к войне со слабым противником, где итог предопределён. Однако исход гипотетического столкновения с Москвой и Пекином США предсказать не могут», — отметил Мураховский.

По словам эксперта, основной акцент доктрина MDO делает на выведении из строя вражеских командных пунктов и систем управления — аппаратуры, которая отвечает за сбор и обработку разведывательной информации.

В случае успеха применяются средства огневого поражения. При этом первый удар по противнику должен наноситься в его самое уязвимое место (исходя из данных разведки) при достижении кратного превосходства в силах и технике.

«Почти равный противник»

В декабре 2018 года Командование учебное и научных исследований по строительству Сухопутных войск (TRADOC) США опубликовало брошюру, посвящённую MDO. В ней говорится о том, что Россия и Китай являются «стратегическими конкурентами» Соединённых Штатов.

В документе отмечается, что Москва и Пекин разрабатывают новые способы применения вооружённых сил на море, на земле, в воздушно-космическом и в киберпространствах. В связи с этим американская армия столкнулась с необходимостью эффективного противодействия ВС РФ и КНР.

Российские танки на смотре войск

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Наибольшую обеспокоенность TRADOC вызывают российские и китайские ракетные комплексы, разведывательные и информационные системы, а также умение армейских подразделений маневрировать на ТВД.

В документе подчёркивается, что армии РФ и КНР отличаются друг от друга по своей организационно-командной структуре, ресурсной базе отдельных видов и родов ВС. Однако американские аналитики допускают, что обе державы могут объединить усилия в сфере «информационной войны» против США. Один из вариантов — проведение совместных кибератак с целью вывода из строя американской военной техники.

Серьёзное беспокойство Сухопутных войск США вызывает прогресс, которого достигли Россия и Китай в совершенствовании защиты так называемых зон ограничения доступа (A2AD). Речь идёт о территориях, прилегающих к пунктам дислокации ракетных систем различного назначения (стратегические, оперативно-тактические, береговые, зенитные).

В TRADOC полагают, что проникновение в A2AD может обернуться неприемлемым ущербом для наступающей стороны. Как прогнозируют аналитики, Россия и Китай продолжают улучшать защиту зон ограничения доступа.

В брошюре отмечается, что проведение подобной операции против России или Китая возможно только силами полевой армии при условии эффективного взаимодействия между всеми подразделениями. В TRADOC считают, что на сегодняшний день Москва и Пекин превратились в «почти равного противника».

«Брошюра TRADOC и выступления Уэсли во многом перекликаются. С начала 2000-х годов Соединённые Штаты привыкли воевать силами межвидовой группировки, представленной, как правило, бригадой, то есть тактической единицей. Однако сейчас происходит пересмотр в сторону использования дивизий, армейских корпусов и полевых армий, как было до 1991 года», — пояснил Мураховский.

Как полагает эксперт, заокеанские аналитические ведомства пришли к выводу, что в XXI веке вооружённые силы Соединённых Штатов потеряли способность вести крупномасштабные боевые действия. Тем не менее Мураховский сомневается, что в Пентагоне пойдут на восстановление военного потенциала, которым располагал Вашингтон до распада СССР.

«Может показаться, что американские военные готовят почву для развёртывания такого же крупного контингента в Европе, как в период холодной войны. Но я не думаю, что это так. Для этого пока нет весомых военно-политических причин. К тому же на текущий момент у американцев явно не хватит ресурсов. «Многосферные операции» — это, скорее всего, некая планка боеспособности, которую должны достичь вооружённые силы США, чтобы уметь противостоять РФ и КНР», — подчеркнул Мураховский.

«Развязывают себе руки»

Последние годы публикуются доклады, в которых говорится об утрате Соединёнными Штатами и НАТО глобального военного превосходства. Как свидетельствует опубликованный ранее отчёт Оборонного колледжа альянса, военный блок обеспокоен возможностями, которые российская армия продемонстрировала во время манёвров «Восток-2018». На учениях были задействованы около 300 тыс. человек, в том числе подразделения китайских ВС.

Бойцы бригады десантников ВС США

© U.S. Army

В беседе с RT военный эксперт Дмитрий Дрозденко отметил, что Запад фактически признаёт успехи Москвы и Пекина в перевооружении и в увеличении профессионализма военнослужащих. Рост военных и экономических ресурсов обеих держав противоречит интересам Соединённых Штатов и Европы, указывает аналитик.

«Россия и Китай добились успехов в модернизации вооружённых сил и подталкивают Америку к состоянию многополярного мира. После краха СССР американский истеблишмент очень долго чувствовал себя вольготно и диктовал условия. Об этом свидетельствует увеличившееся количество вооружённых конфликтов после 1991 года. Но ситуация коренным образом меняется, и американцы озадачены тем, как сохранить статус глобального гегемона», — подчеркнул Дрозденко.

Как полагает эксперт, на сегодняшний день Соединённые Штаты лишены рычагов влияния на ход военных реформ в РФ. Чтобы получить инструмент давления, Вашингтон рассчитывает обострить ситуацию в Европе. На это направлен в том числе разрыв Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Также Пентагон вкладывает средства в модернизацию инфраструктуры для более оперативной переброски войск в Европу.

«Штаты фактически развязывают себе руки для расширения военного присутствия в Европе. Им требуется увеличить количество военной техники на европейском театре военных действий. Аналогичный сценарий американцы реализуют и в Юго-Восточной Азии. К нашим заокеанским партнёрам возвращается мышление времён холодной войны. Однако группировки, которые бы реально угрожали обеим державам, США создать не смогут. Это слишком затратный процесс»,— резюмировал Дрозденко.