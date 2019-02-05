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Нефть, как оружие для "смены режима": Венесуэла переживает санкционный удар США

05 февраля 2019, 16:24  •  117 • Политика
Венесуэла переживает санкционный удар США, полагают источники WSJ. Предполагается, что именно нефть стала оружием для "смены режима". В то же время, на экспертном уровне призывают не делать поспешных выводов.
Из-за санкций США в последнее время снизился экспорт венесуэльской нефти. К такому выводу пришли эксперты The Wall Street Journal. Отмечено, что санкции США якобы ведут нефтяную промышленность Венесуэлы к краху и грозят "серьезными последствиями для мировых рынков". Правда, в качестве основы для статьи издание приводит позицию неких источников, которые и говорят о "трудностях с экспортом" после введения ограничительных мер.
Якобы теперь правительство Венесуэлы с трудом находит покупателей и сделки заключает только под гарантии получения платежей за поставки. Наконец, отмечено, что нефтяные доходы чуть ли не единственные из возможных в стране. Источники газеты делают вывод, действия санкций очевидно. И по объемам добычи нефти страна якобы уже отреагировала.
Наносят информационный удар и по простым венесуэльцам. О них пишут, что люди просто не выходят на работу - "потому что не платят". В целом, нефтепромышленность Венесуэлы страдает от нехватки импортируемых субнефтепродуктов, которые необходимы для разбавления добываемой в стране тяжелой сырой нефти и ее последующей перекачки в экспортные терминалы, отмечается в материале. А лидер венесуэльского профсоюза нефтяников Луис Эрнандес назвал происходящее катастрофой.
В данном случае, стоит делать скидку и на некую политизированность источников. Ведь сегодня в Венесуэле фактически пытаются организовать государственный переворот при поддержке США. С другой стороны, журналисты приводят данные по перевозкам - машин с нефтью, действительно стало меньше.
В беседе с ФАН ситуацию с нефтяными проблемами комментировал директор информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. Он говорит, что США, действительно, делают все возможное, чтобы разрушить экономику Венесуэлы.
"Тот экономический ужас, который есть в Венесуэле: более чем гиперинфляция, падение производства, — в значительной степени следствие американского давления и санкций", - отмечает эксперт.
Разуваев согласен, нефть - главное конкурентное преимущество Венесуэлы. Но насколько действенны меры США? "Поживем - увидим".
"У Каракаса [есть] два крупных инвестора: Китай и РФ, но американцы справедливо полагают, что если разрушат экономику Венесуэлы, то высоки шансы, что произойдет смена режима. Если там будет проамериканская власть, то, конечно, не будет никаких санкций и большой процент людей будет жить хорошо".
В то же время, по мнению собеседника ФАН, снижение доли экспорта Венесуэлы не слишком отразится на международном рынке, поэтому влияние цен на нефть будет не очень большим.
Рассуждая о том, сможет ли оппозиция под предводительством Хуана Гуайдо и с помощью западных партнеров добиться смены режима в Каракасе, аналитик предположил, что такой сценарий маловероятен, поскольку Вооруженные силы Венесуэлы крепко стоят на стороне Мадуро.
"Силовики на стороне законной власти, и, с моей точки зрения, вероятность [восстановления политической обстановки] достаточно большая. Пока сохраняется экономический хаос, к сожалению, всегда есть риски смены режима, но [в Венесуэле] это вряд ли произойдет.
Для того чтобы сменить режим в латиноамериканской стране, американцы должны послать туда Blackwater или каких-то еще наемников, но это дело очень рискованное. Все зависит от армии, если она будет на стороне Мадуро, [ничего не произойдет]. Я вспоминаю второй год [правления] Уго Чавеса: его же тоже почти свергли, а потом он вернулся и удержался. Надо учитывать, что в Латинской Америке не очень любят американцев", — добавил он.

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