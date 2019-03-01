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Небензя снова раскрыл глаза миру, рассказав о "кульминации американского спектакля"

01 марта 2019, 02:39  •  111 • Политика
Постпред России в ООН Василий Небензя сделал заявление по американской резолюции по Венесуэле. Он открыл глаза миру, что стоит за "кульминацией американского спектакля"
В Совете Безопасности ООН Россия и Китай воспользовались своим правом вето по американскому проекту резолюции, который призывал к немедленным президентским выборам в Венесуэле.
За инициативу Вашингтона проголосовала девять из 15 членов Совбеза, свой голос "против" высказали: Россия, Китай и ЮАР, еще три воздержались.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскрыл глаза мировой общественности, что Белый дом заранее знал, что их резолюция не пройдет, но использовали ее только чтобы иметь возможность обвинить проголосовавшие против страны в препятствовании ввозу якобы гумпомощи в Боливарианскую Республику.
Постпред высказал самые серьезные опасения, что "заседание может быть использовано как этап по подготовке реальной, а не гуманитарной интервенции"
Небензя сообщил, что Штаты могут использовать это голосование для обвинения Совета Безопасности в неспособности урегулировать ситуацию, а вслед за этим произвести внешнее вмешательство в дела южноамериканского государства.
"Наконец-то мы дошли до кульминации американского спектакля двойных стандартов по Венесуэле", — продолжил Небензя.

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