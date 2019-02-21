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Небензя рассказал, почему Россия не может не помогать юго-востоку Украины

21 февраля 2019, 02:39  •  74 • Украина
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не может не помогать юго-востоку Украины из-за полной блокады региона Киевом.
 
Reuters
 

«В отношении Донбасса, как, впрочем, и Крыма уже несколько лет действует полная экономическая, транспортная и энергетическая блокада. В этих условиях Российская Федерация не может не помогать населению юго-востока Украины выживать», — цитирует РИА Новости Небензю.

Он отметил, что именно по этой причине Россия направляет на юго-восток Украины регулярные гуманитарные конвои.

«Другой возможности обеспечить себе нормальную жизнь Киев Донбассу не предоставляет», — заявил Небензя.

Он сообщил, что в противном случае «будет так, как сказал 14 ноября 2014 года президент (Украины Пётр. — RT) Порошенко: «У нас работа будет — у них нет. У нас пенсии будут — у них нет. У нас поддержка людей (детей и пенсионеров) будет — у них нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам. Вот так, именно так мы выиграем эту войну».

«Хотелось бы поинтересоваться у присутствующих здесь европейцев, которые продвигают ценности многообразия. Считается ли это нормальным — угрожать применением военной силы против тех, кто отличается политическими взглядами и культурными обычаями?» — добавил постпред России при ООН.

Ранее Небензя заявил, что Запад использует Украину в геополитической игре против России.

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