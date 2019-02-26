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Небензя призывает спасти людей из злополучного лагеря "Рукбан" в Сирии

26 февраля 2019, 22:39  •  67 • Политика
Российские власти призывают немедленно организовать эвакуацию населения из злополучного лагеря "Эр-Рукбан" в Сирии вместо того, чтобы тратить время на планирование гумконвоев. Об этом во вторник заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН по Сирии.
Несмотря на близость лагеря "Эр-Рукбан" к американской военной базе в Ат-Танфе международные организации оценивают гуманитарную ситуацию в "Рукбане" как катастрофическую. По имеющейся информации, в контролируемом боевиками лагере беженцев за последний месяц погибло не менее восьми детей.
Военная база американцев регулярно снабжается всем необходимым, тогда как гуманитарные конвои в лагерь не могут попасть из-за деятельности боевиков. Жители лагеря не получают продовольствия и медикаментов.
Российские власти призвали немедленно организовать эвакуацию из злополучного лагеря и не тратить драгоценное время на планирование гумконвоев. Об этом, выступая на заседании Совбеза ООН по Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Он обозначил позицию, в которой Россия предлагает вывести из "Рукбана" всех желающих и направить их в те районы, которые они сами выберут, передаёт ФАН.

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