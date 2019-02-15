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«Не знают о возможности безопасно вернуться»: в Минобороны РФ сообщили об удержании сирийских беженцев в «Эр-Рукбане»

15 февраля 2019, 23:09  •  6 • В мире
Сирийские беженцы насильно удерживаются в лагере «Эр-Рукбан» и не знают о возможности безопасно вернуться в места прежнего проживания. Об этом заявили в Минобороны России. При содействии РФ на территорию лагеря доставлен второй гуманитарный конвой с продовольствием, медикаментами и предметами первой необходимости. В ближайшие недели неподалёку появятся несколько пунктов временного размещения с тёплым жильем и персоналом для оказания медпомощи. Однако российская сторона отмечает, что вся поддержка меркнет на фоне нечеловеческих условий проживания беженцев. Ранее в военном ведомстве возложили ответственность за сложившуюся ситуацию на США, подчеркнув, что Вашингтон использует гуманитарные проблемы в качестве оправдания своего военного присутствия в регионе.
 
AFP © Syrian Red Crescent
 

Второй гуманитарный конвой прибыл в лагерь сирийских беженцев «Эр-Рукбан». При содействии Российской Федерации состоялся нуждающимся доставлено 1080 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

На всей протяжённости маршрута между Дамаском и границей 55-километровой зоны Эт-Танф сопровождением колонны занималась российская военная полиция.

«Внушительный объём направленной помощи меркнет на фоне масштаба лишений и бедствий десятков тысяч сирийцев, выживающих в нечеловеческих условиях», — говорится в сообщении официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Сами беженцы подтвердили, что большинство из них находятся в «Эр-Рукбане» против своей воли усилиями боевиков, поддерживаемых США. Об этом беженцы рассказали в ходе опроса, проведённого представителями Сирийского общества Красного полумесяца.

«(Они. — RT) ничего не знают о возможности безопасно вернуться в места прежнего проживания», — говорится в сообщении.

  • AFP
  • © HO / SYRIAN ARAB RED CROSS (SARC)

Для помощи беженцам «Эр-Рукбана» 19 февраля 2019 года в районах Джлеб и Джебель Эл-Гураб развернут пункты временного размещения, оборудованные теплым жильём, обеспеченные горячим питанием, предметами первой необходимости и персоналом для оказания медицинской помощи.

Отмечается, что беженцам предоставят автотранспорт для беспрепятственного и безопасного проезда к местам проживания на подконтрольной правительству Сирии территории.

В Минобороны напомнили, что российская сторона вместе с властями Сирийской Арабской Республики неоднократно заявляли о готовности обеспечить размещение и оказание необходимой помощи беженцам лагеря «Эр-Рукбан» в подконтрольных сирийскому правительству районах.

«Призываем американское командование и лидеров незаконных вооруженных формирований в зоне Эт-Танф прекратить насильно удерживать в лагере по крайней мере женщин и детей, наиболее страдающих от холода, болезней и недоедания», — говорится в сообщении Минобороны.

«Вся полнота ответственности лежит на США»

Россия и ранее привлекала внимание мирового сообщества к проблеме вокруг сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбана», расположенного в 20 км от американской военной базы Эт-Танф. В лагере в тяжелейших условиях содержатся около 50 тыс. сирийцев.

«Вся полнота ответственности за создавшийся беспредел с беженцами в «Эр-Рукбане» лежит на США, незаконно оккупирующих этот район и использующих гуманитарные проблемы лагеря беженцев для легитимизации своего военного присутствия на юге Сирии», — говорится в заявлении Минобороны России от 16 ноября 2018 года.

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В ведомстве подчеркнули, что к гуманитарной катастрофе привело отсутствие на территории лагеря сертифицированных медучреждений и квалифицированного персонала, а также ограниченность медикаментов, которые продаются по крайне высоким ценам.

Кроме того, люди живут в плохих условиях: нет воды и электричества, вместо канализации применяются выгребные ямы. В дополнение к этому процветают воровство, проституция и эксплуатация малолетних.

В ведомстве отметили, что оказываемая по линии международных организаций помощь практически полностью попадает в руки боевиков и кардинально изменить ситуацию не в состоянии.

«Как такое стало возможно в современном мире? Наверное, это первый вопрос. Второй — почему в этих условиях мировое сообщество, так радеющее за права человека, продолжает упорно замалчивать гуманитарную катастрофу жителей лагеря «Эр-Рукбан», находящихся, по сути, в заложниках?» — задались вопросом в Минобороны.

Отметим, что Вашингтон утверждает, что военные США останутся в районе Эт-Танфа даже после начатого вывода войск из Сирии. По словам советник президента США по нацбезопасности Джона Болтона, присутствие в этом регионе требуется, чтобы противостоять «растущей активности Ирана».

В свою очередь, российская сторона настаивает, чтобы американские военные покинули регион.

«Мы призываем Вашингтон незамедлительно вывести свои войска из зон вокруг Эт-Танфа и передать контроль за этой территорией правительству Сирии, которое смогло бы позаботиться о своих гражданах — у них это получается, мы это видим», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 31 января 2019 года.

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