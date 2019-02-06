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Не взрыв: Проблемы в метро Вашингтона произошли из-за "внешней причины"

06 февраля 2019, 05:24  •  124 • В мире
Пресс-служба метрополитена Вашингтона заявила, что взрыв, информация о котором была дана в Сети, не связан с подземным транспортом.
Пресс-служба вашингтонского метрополитена сообщила, что обладает информацией об изображениях дыма в районе станции Росслин, но этот инцидент никак не связан с подземным транспортом. Сейчас поезда ходят по обычному расписанию.
Многочисленные источники сообщают, что хлопок и дым вызваны взрывом в трансформаторе.
Оцепление снято. Пострадавших при инциденте нет. Неполадки предстоит устранить электрикам. Вашингтон вернулся к прежнему ритму жизни.
BREAKING: Lynn Street being reopened in Rosslyn after power issue related to blown transformer. https://t.co/8wzncViD0e
— Nancy Chen (@NancyChenNews) 5 февраля 2019 г.

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