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Не выходил на связь с 26 января: Полиция Украины объявила в розыск капитана российского "Норда"

05 февраля 2019, 00:09  •  28 • Политика
Пропавшего на Украине капитана российского судна "Норд" объявили в розыск. Украинская полиция ищет его, как пропавшего без вести.
На Украине полиция объявила в розыск капитана арестованного российского судна «Норд» Владимира Горбенко. Мужчина разыскивается, как пропавший без вести, говорится на сайте МВД Украины.
Сообщается, что Владимир Горбенко пропал в городе Мелитополь Запорожской области ещё 26 января. Эту же информацию подтверждает адвокат капитана российского судна Максим Могильницкий. По его словам, Владимир Горбенко перестал выходить на связь 26 января. В связи с этим на Украине возбудили дело об убийстве.
Напомним, что Горбенко является единственным членом экипажа украинского рыболовецкого судна "Норд", который остался на Украине после задержания шхуны украинскими пограничниками. Корабль был незаконно захвачен украинскими силовиками в марте 2018 года, однако всех членов экипажа, за исключением капитана удалось вернуть на Родину.

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