Не только вывела, но и мягко посадила: SpaceX отчиталась о запуске ракеты со спутником связи

Американская компания SpaceX успешно вывела в космос индонезийский спутник связи PSN-6 Nusantara Satu и лунный зонд "Берешит" израильской компании SpaceIL. Об этом сообщили в пресс-службе SpaceX.

Зонду "Берешит" предстоит два месяца добираться до естественного спутника Земли.

Запуск осуществляла ракета-носитель Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в четверг в 20:45 по местному времени (04:45 мск пятницы).

Американцам удалось совершить вертикальный спуск первой ступени Falcon 9, которая совершила мягкую посадку на дистанционно управляемую платформу в Атлантическом океане у берегов Флориды. Из-за темного времени суток видеозапись запуска получилась не очень хорошая и сделана не полностью.

Первая ступень Falcon 9 приземлилась на судно "Of Course I Still Love You" .

Successful deployment of Nusantara Satu to geosynchronous transfer orbit confirmed—completing SpaceX’s 70th mission! pic.twitter.com/oJwLOGlrBR — SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.