Эксперты американского издания The National Interest объяснили, почему F-22 и F-35 "неудержимы" и без труда смогут "прошмыгнуть" мимо российских ЗРК С-300 и С-400. По мнению аналитиков, технология "широкополосного стелса" позволит американским военным самолётам обойти любые низкочастотные и высокочастотные радары.

F-22 и F-35 - "неудержимы" и без труда смогут "прошмыгнуть" мимо российских ЗРК С-300 и С-400. Новые бомбардировщики дальней авиации Соединённых Штатов B-21 также получат обновленное стелс-покрытие, силуэтную конфигурацию, что позволит им умело скрываться от зорких радаров ЗРК С-300 и С-400.

Несмотря на то что российское вооружение способно использовать цифровые технологии для обнаружения, передачи данных и наведения огневых систем на воздушные объекты на большой дальности, в будущем их возможности станут недостаточными для новейших самолётов США.

Несмотря на то что за счёт особенностей конструкции F-22 и F-35 будут более заметными, обновлённое покрытие и снижение тепловой отдачи от двигателей решат многие проблемы. Кроме того, говорится в публикации, истребители за счёт маневренности и скорости смогут передвигаться незаметно, отмечает издание "Политэксперт".