|
Не смогут догнать "неудержимых": NI назвал спасение новых американских самолётов от ЗРК С-300 и С-400
02 марта 2019, 07:54 • 136 • В мире
Эксперты американского издания The National Interest объяснили, почему F-22 и F-35 "неудержимы" и без труда смогут "прошмыгнуть" мимо российских ЗРК С-300 и С-400. По мнению аналитиков, технология "широкополосного стелса" позволит американским военным самолётам обойти любые низкочастотные и высокочастотные радары.
F-22 и F-35 - "неудержимы" и без труда смогут "прошмыгнуть" мимо российских ЗРК С-300 и С-400. Новые бомбардировщики дальней авиации Соединённых Штатов B-21 также получат обновленное стелс-покрытие, силуэтную конфигурацию, что позволит им умело скрываться от зорких радаров ЗРК С-300 и С-400.
Несмотря на то что российское вооружение способно использовать цифровые технологии для обнаружения, передачи данных и наведения огневых систем на воздушные объекты на большой дальности, в будущем их возможности станут недостаточными для новейших самолётов США.
Несмотря на то что за счёт особенностей конструкции F-22 и F-35 будут более заметными, обновлённое покрытие и снижение тепловой отдачи от двигателей решат многие проблемы. Кроме того, говорится в публикации, истребители за счёт маневренности и скорости смогут передвигаться незаметно, отмечает издание "Политэксперт".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
136
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 февраля 2019, 23:09
|
23 февраля 2019, 19:54
|
27 февраля 2019, 21:24
|
25 февраля 2019, 01:09
|
26 февраля 2019, 09:39
|
28 февраля 2019, 03:54
|
25 февраля 2019, 04:24