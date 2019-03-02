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Не смогут догнать "неудержимых": NI назвал спасение новых американских самолётов от ЗРК С-300 и С-400

02 марта 2019, 07:54  •  136 • В мире
Эксперты американского издания The National Interest объяснили, почему F-22 и F-35 "неудержимы" и без труда смогут "прошмыгнуть" мимо российских ЗРК С-300 и С-400. По мнению аналитиков, технология "широкополосного стелса" позволит американским военным самолётам обойти любые низкочастотные и высокочастотные радары.
F-22 и F-35 - "неудержимы" и без труда смогут "прошмыгнуть" мимо российских ЗРК С-300 и С-400. Новые бомбардировщики дальней авиации Соединённых Штатов B-21 также получат обновленное стелс-покрытие, силуэтную конфигурацию, что позволит им умело скрываться от зорких радаров ЗРК С-300 и С-400.
Несмотря на то что российское вооружение способно использовать цифровые технологии для обнаружения, передачи данных и наведения огневых систем на воздушные объекты на большой дальности, в будущем их возможности станут недостаточными для новейших самолётов США.
Несмотря на то что за счёт особенностей конструкции F-22 и F-35 будут более заметными, обновлённое покрытие и снижение тепловой отдачи от двигателей решат многие проблемы. Кроме того, говорится в публикации, истребители за счёт маневренности и скорости смогут передвигаться незаметно, отмечает издание "Политэксперт".

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