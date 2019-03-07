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Не пустили на Украину наблюдателей - не признавать результаты выборов: Эксперт в СМИ посоветовал России разыграть "джокера"

07 марта 2019, 04:54  •  70 • В мире
Интрига, кто же победит в украинской президентской гонке, усиливается. Масла в огонь подлила недавняя встреча Курта Волкера с Владимиром Зеленским. Тут же появилась гипотеза, что американцы показали, на кого делают ставку. Однако эксперты сомневаются, что США могут безоговорочно влиять на результат выборов, и подсказывают РФ, что из-за не допущенных российских наблюдателей можно вообще не признавать выборные итоги.
Политолог Михаил Синельников-Оришак прокомментировал встречу спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с комиком Владимиром Зеленским. Последний баллотируется в украинские президенты и, по некоторым оценкам, имеет шансы на победу. Ну а после такой встречи версия о том, что США делают ставку на молодого и амбициозного шоумена, а не на надоевшего Петра Порошенко или примелькавшуюся Юлию Тимошенко, стала ещё популярнее.
Однако эксперт рассказал ИА "Новороссия", что у России есть серьёзные козыри в рукаве, которые могут стать для США препятствием в их планах на украинские выборы. По мнению Синельникова-Оришака, американцы попросту устанавливают контакты со всеми кандидатами, чтобы сохранять влияние на Украину в случае победы любого из них. Для Запада крайне важно, чтобы к власти не пришёл пророссийский лидер. Для этого они способны пойти даже на фальсификации - тут-то и пригодится российский "джокер". Это недопуск на выборы российских наблюдателей, из-за чего Россия может попросту не признать результаты избрания президента.


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