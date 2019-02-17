«Не просто практический вариант»: почему Турция намерена приобрести российские С-400, несмотря на давление США

Турция планирует приобрести российские системы вооружений С-400, несмотря на противодействие США. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По словам турецкого лидера, вопрос о пересмотре сделки не стоит. В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс заявил о недопустимости ситуации, когда союзники Вашингтона по НАТО покупают оружие у «противников». Ранее Соединённые Штаты предлагали Анкаре приобрести американские ЗРК Patriot вместо российских, а также пригрозили санкциями в случае покупки С-400. Как отметили эксперты, США заинтересованы в сохранении сотрудничества с Турцией, поэтому введение ограничительных мер с их стороны маловероятно.

Турция намерена приобрести российские ЗРК С-400, несмотря на противодействие США. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы заключили сделку с Россией по С-400. Поэтому ни о каком шаге назад не может быть и речи. Вопрос закрыт», — приводит слова Эрдогана турецкая газета Hurriyet. Президент уточнил, что C-400 будут развёрнуты в июле, как и планировалось. Работа в этом направлении идёт, заверил турецкий лидер.

Напомним, контракт на поставку четырёх дивизионов С-400 Москва и Анкара заключили в декабре 2017 года. Сумма сделки — $2,5 млрд. После этого Вашингтон выразил обеспокоенность фактом покупки Турцией российской системы и предложил Анкаре приобрести ЗРК Patriot на сумму $3,5 млрд, отказавшись от C-400. Однако Турцию не устроили условия сделки.

Эрдоган вновь остановился на причинах, по которым от американских систем решили отказаться. По его словам, Турция настаивала на предоставлении кредита, обустройстве совместного производства и досрочной поставке, но Вашингтон смог удовлетворить только одно условие.

«Несмотря на то что они (США. — RT) положительно относятся к досрочным поставкам, они не могут гарантировать предоставление кредита и совместное производство», — рассказал Эрдоган журналистам.

Вместе с тем президент Турции добавил, что по-прежнему открыт для покупки Patriot, но сделка должна отвечать интересам Анкары.

Приверженность Турции соглашению по С-400 связана не только с эффективностью российской системы по сравнению с американской, но и с вопросом независимости внешней политики, считает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский.

«Турция себя позиционирует таким образом уже не первый год, и хотя не выходит из состава НАТО, но поступаться своими принципами независимости и самостоятельности в принятии решений не собирается», — рассказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, участие Турции в программе истребителей F-35 даёт Анкаре возможность ставить свои условия. Надеин-Раевский отметил, что самолёт производится в рамках частной компании, в работе участвует в том числе и Турция, которая выпускает ряд узловых деталей для этой машины.

«Если Турцию вышвырнут из проекта и не дадут им положенные самолёты, то в этом случае придётся искать технологическую замену турецким производителям. Это задержит пуск всех моделей и приведёт к большим убыткам. США это прекрасно понимают», — заключил эксперт.

«Турция является ключевым военным союзником США»

Ранее Эрдоган заявил, что США оказывают давление на Турцию в связи с покупкой российских систем C-400. Об этом турецкий лидер упомянул 14 февраля перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

За несколько дней до этого постпред США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон призывает Анкару не закупать российские системы противоракетной обороны.

«Мы очень обеспокоены любого рода российской (системой. — RT) противоракетной обороны в стране-союзнике», — приводит РИА Новости слова Хатчисон.

Одним из рисков для Турции являются санкции в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций». — RT). Согласно этому документу, США могут вводить ограничительные меры второго уровня против стран, участвующих в сделках с компаниями из Ирана, России и КНДР, которые находятся под американскими санкциями.

16 февраля в ходе Мюнхенской конференции вице-президент США Майк Пенс высказался о недопустимости приобретения членами НАТО оружия у противников.

Майк Пенс

AFP

© Thomas KIENZLE

«Мы дали понять, что мы не будем сидеть сложа руки, когда союзники по НАТО будут покупать оружие у наших противников», — сказал Пенс.

США скорее запугивают Турцию, а не планируют конкретные санкции, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Любые санкции по отношению к ней будут означать некую точку невозврата, для США это гораздо более опасно. На сегодняшний момент Турция является ключевым военным союзником США… Если они утратят эту позицию, она будет востребована в других геополитических и региональных контекстах», — рассказал эксперт в беседе с RT.

По его мнению, Турция будет продолжать проводить независимую внешнюю политику, потому что считает себя достаточно сильной, чтобы не обращать внимания на американские угрозы.

«Угрозы Пенса Турция воспринимает правильно и не будет на их основании ни отменять сделки с Россией, ни, наоборот, пытаться быстро испортить отношения с США. Ситуация будет длиться достаточно долго, и американские руководители будут делать всё возможное, чтобы не оборвать отношения с Анкарой», — заключил эксперт.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк уверен, что высказывание Пенса также стоит рассмотреть вне контекста Турции.

«Очевидно, что это заявление адресовано и другим странам НАТО, если они захотят приобрести российские или китайские вооружения», — считает Батюк. Он подчеркнул, что раньше США не выражали особого недовольства в подобных ситуациях, но сейчас ситуация изменилась.

«Америка беспокоится из-за того, что у неё появились серьёзные конкуренты на международном рынке оружия», — подытожил эксперт.